Under 19 Nazionale, svelata la composizione dei gironi per la stagione 2021/2022: RG Ticino nell'A, Novara e Gozzano con le lombarde nel B

Ad un giorno dalla pubblicazione dei gironi di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto anche quelli di Under 19 Nazionale che prenderanno il via sabato 2 ottobre.

Il Girone A, esattamente come il B, ritorna ad essere composto da 16 squadre le quali sono esclusivamente piemontesi e liguri. Le novità all'interno di questo girone sono l'Asti, il RG Ticino (nonostante l'estrema vicinanza alla Lombardia), la Pro Vercelli (fuori classifica) e il Ligorna.

Il Borgosesia e il Gozzano passano invece nel Girone B (che, al contrario dell'A, è prevalentemente composto da squadre lombarde) insieme al Novara: le altre novità sono rappresentate da Alcione, Crema, SG City Nova (nato dall'acquisione del NibionnOggionno da parte dei proprietari del Sangiuliano), Fanfulla, Leon e Vis Nova Giussano.

Anche il Girone C, formato da 15 compagini è colmo di compagini lombarde (ben 12) proprio come il B. Brianza Olginatese, Caravaggio, Calcio Caldiero Terme, Ponte San Pietro, San Martino Speme e Tritium sono i nomi nuovi rispetto alla scorsa stagione.

Di seguito la composizione completa dei tre gironi:

Girone A: Asti, Bra, Casale, Chieri, Fossano, HSL Derthona, Pro Vercelli, RG Ticino, Saluzzo, PDHAE, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado.

Girone B: Alcione Milano, Arconatese, Borgosesia, Caronnese, Casatese, Castellanzese, Città di Varese, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Legnano, Leon, SG City Nova, Vis Nova Giussano, Gozzano, Novara.

Girone C: Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio, Desenzano Calvina, Ponte San Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus Ciserano Bergamo, Ambrosiana, Calcio Caldiero Terme, San Martino Speme, Sona.