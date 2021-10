Lutto nel calcio dilettantistico: addio a Lucio Devecchi, collega e icona del giornalismo lombardo

Lucio Devecchi non c'è più. La triste notizia è arrivata questa mattina: Lucio, collega e giornalista di riferimento del calcio lodigiano in particolare ma di tutta la Lombardia, è morto. A darne comunicazione è la società del suo paese, il Sant'Angelo: «A.S.D. Sant’Angelo 1907 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Devecchi per la scomparsa di Lucio Devecchi. Per anni, Devecchi, ha raccontato con passione e competenza le stagioni calcistiche del Sant’Angelo e delle formazioni locali impegnate nei campionati Serie D ed Eccellenza attraverso la sua trasmissione sull’emittente televisiva TRS. R.I.P. Lucio».

Grande tifoso interista, Lucio Devecchi lascia moglie e figlio. Era diventato nonno e dal 2016 non conduceva più "Fuorigioco", storico appuntamento televisivo sull'emittente TRS: un appuntamento imperdibile per qualsiasi appassionato di calcio dilettantistico. Personalità da vendere, Lucio appassionava per il suo modo di raccontare gli eventi del "nostro" mondo del pallone, per la verve e la grinta e per la sua grande competenza a 360 gradi. Grande esperto in particolare delle società locali del lodigiano, ma in realtà grande conoscitore di tutto il calcio lombardo e non solo. A fine stagione, per anni, ha organizzato una serata di premiazione (alla quale abbiamo partecipato anche noi di Sprint e Sport) nella prestigiosa cornice di Villa Toscanini a Crema. Un premio che era diventato un "must" per calciatori, allenatori, dirigenti e addetti ai lavori dalla Serie D in giù.

«Ho lavorato con lui per anni - il ricordo di Luciano Piazzalunga, che oggi conduce una trasmissione tutta sua ("Calcio & Pepe" su SeiLaTv, sul canale 216) - e sono stati anni bellissimi, devo molto a quest'uomo mi ha insegnato tantissimo a livello televisivo. Grazie a lui ho imparato a parlare di calcio a livello regionale, mi ha insegnato a uscire dal cortile del calcio bergamasco. La notizia della sua morte mi addolora: avevamo un grande legame di amicizia. Non stava mai zitto, se voleva dire una cosa la diceva, faceva diatribe infinite: io lo aiutavo buttando acqua sul fuoco».

Abbiamo conosciuto personalmente Lucio Devecchi, abbiamo collaborato con lui e con la sua trasmissione presenziando come ospiti e lo abbiamo a nostra volta ospitato sulle colonne di Sprint e Sport quando eravamo in cerca di un parere da esperto sui temi più disparati del dilettantismo. La redazione tutta porge le più sentite condoglianze alla famiglia e abbraccia conoscenti e amici.