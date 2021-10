Italia Under 16, i convocati di Zoratto per il Torneo Val de Marne: Inghilterra, Francia e Belgio le avversarie

Sono 20 i calciatori selezionati da Daniele Zoratto, ct dell'Italia Under 16, in vista del Torneo "Val de Marne" che si giocherà in Francia settimana prossima. Gli Azzurrini, che domenica si trovano a Novarello e lunedì partiranno alla volta di Parigi, esordiranno nella manifestazione martedì 2 novembre contro l'Inghilterra; giovedì la sfida contro la Francia, sabato l'ultimo atto contro il Belgio.

I CONVOCATI

PORTIERI: Francesco Tommasi (Inter), Tommaso Martinelli (Fiorentina).

DIFENSORI: Luca Barani (Sassuolo), Tommaso Della Mora (Inter), Andrea Zilio (Bologna), Nicolò Meringolo (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina).

CENTROCAMPISTI: Tommaso Mancioppi (Milan), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal), Mattia Mannini (Roma), Giacomo De Pieri (Inter).

ATTACCANTI: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Filippo Scotti (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta).

IL CALENDARIO

Martedì 2 novembre, alle 14.00

Italia-Inghilterra, Stade Didier PIRONI

Giovedì 4 novembre, alle 16.00

Francia-Italia, Complexe Sportif Philippe Dieuleveult

Sabato 6 novembre, alle 14.00

Italia-Belgio, Complexe Sportif «Léo Lagrange»