Italia Under 17, esordio scintillante nelle qualificazioni agli Europei: Albania travolta con cinque reti

Parte con il piede giusto l'avventura dell'Italia Under 17 nella prima fase di qualificazione agli Europei di categoria: allo Shamrock Park Stadium di Portadown (Belfast), gli Azzurrini hanno piegato agevolmente l'Albania vincendo per 5-0. Il modo migliore per approcciarsi al girone e un bel biglietto da visita per l'Irlanda del Nord, prossimo avversario dei ragazzi di Bernardo Corradi (sabato alle ore 16). «I ragazzi hanno iniziato forte e finito forte – il commento del ct a figc.it - tant'è che a un certo punto li ho dovuti fermare. Due anni di stop, il loro esordio in una competizione continentale, la paura di un blocco psicologico, sono stati spazzati via da questa prestazione. Negli spogliatoi non ho parlato della gara, li ho solamente ringraziati, loro e il mio staff, per questo inizio estremamente positivo».

Vittoria mai in discussione e match messo in discesa da Aaron Ciammaglichella, piccolo fenomeno del Torino, che con un gol (azione personale al 19' del primo tempo) e un assist per l'interista Luca Di Maggio mette il proprio marchio sul 2-0 con cui l'Italia arriva all'intervallo. Nella ripresa gli Azzurrini dilagano: il centrocampista del Sassuolo Kevin Bruno su assist di Simonetta (Spal) segna il 3-0, il centravanti della Roma Alessandro Bolzan firma su rigore - concesso per un fallo su Di Maggio - il poker, poi tocca al parmense Giacomo Marconi mettere la parole fine sulla partita sfruttando l'assist ancora di Luca Di Maggio, scatenato.

IL TABELLINO

ITALIA-ALBANIA 5-0

RETI: 9' Di Maggio (I), 19' Ciammaglichella (I), 10' st Bruno (I), 19' st rig. Bolzan (I), 21' st Marconi (I).

ITALIA (4-3-3): Raimondi; Serra, Chiarodia, Mane, Saiani; Di Maggio (23' st Onofrietti), Lipani, Ciammaglichella (1' st Parravicini); Carboni (14' st Marconi), Bolzan (29' st Vacca), Bruno (14' st Delle Monache). A disp. Magro, Milani, Domanico, Malaspina. All. Corradi.

ALBANIA (4-4-2): Kiri; Muca, Haxhari, Kurti Ad., Kurti Ar.; Ruci (40' st Ageja), Kosmallari, Syla (8' st Damo), Fikaj; Sulejmani (8' st Rama), Samuele (16' st Shtraza). A disp. Jashari. All. Bulku.

ARBITRO: Ferenc Karakò (Ungheria).

ASSISTENTI: Peter Garai (Ungheria) e Jamie Carnduff (Irlanda del Nord).

QUARTO UFFICIALE: Christopher Morrison (Irlanda del Nord).

AMMONITO: Ruci (A).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA

ITALIA-Albania 5-0

Irlanda del Nord-Scozia 2-3

CLASSIFICA: Italia e Scozia 3, Irlanda del Nord e Albania 0.

2ª GIORNATA - Sabato 30 ottobre

Irlanda del Nord-ITALIA, Invern Park – Lame, alle 16 italiane

Scozia-Albania

3ª GIORNATA - Martedì 2 novembre

ITALIA-Scozia, Shamrock Park Stadium – Portadown, alle 16 italiane

Irlanda del Nord-Albania