Italia Under 17, Carboni e Marconi firmano il 2-0 sull'Irlanda del Nord: qualificazione a un passo

Vittoria e qualificazione praticamente in tasca per l'Italia Under 17, che dopo aver sommerso l'Albania (5-0) supera anche l'Irlanda del Nord nel percorso che porterà agli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi, nella 2ª giornata del girone, battono 2-0 i padroni di casa al termine di una partita dominata. Italia sfortunata nel primo tempo, con Carboni e Lipani che colpiscono due legni, ma cinica nel secondo: l'interista Carboni sblocca il risultato sfruttando l'assist del compagno in nerazzurro Di Maggio, poi in pieno recupero - dopo aver resistito all'assedio irlandese - Marconi raddoppia sfruttando una corta respinta del portiere sul tiro di Vacca ben imbeccato da Onofrietti. «Una bella partita – le parole di Corradi a figc.it – con un primo tempo ricco di occasioni che per mera sfortuna, non si sono concretizzate. Una ripresa con i ragazzi che non hanno mollato la pressione e poi, una bella vittoria. Noi puntiamo alle tre vittorie in questo torneo».

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-2

RETI: 3’ st Carboni (It), 48’ st Marconi (I).

ITALIA (4-3-3): Raimondi; Serra, Mane, Chiarodia, Saiani; Di Maggio, Lipani, Parravicini (35’ st Onofrietti); Bruno, Bolzan (62’ Vacca), Carboni (35’ st Marconi). A disp. Magro, Ciammaglichella, Delle Monache, Milani, Domanico, Malaspina. All. Corradi.

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Charles; Brown, McConville, McCloskey, Jordan; Patterson (26’ st Donnelly), McCallion, Thompson (34’ st McAleese); Kellyman, Glenfield (34’ st Doherty), Boyd (34’ st Brennan). A disp.: McLean, Oudnie-Morgan, Hamilton, McCart, Sousa. All. Little.

ARBITRO: Dario Bel (Croazia).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA

ITALIA-Albania 5-0

Irlanda del Nord-Scozia 2-3

2ª GIORNATA

Irlanda del Nord-ITALIA 0-2

Scozia-Albania (si gioca alle 20)

3ª GIORNATA - Martedì 2 novembre

ITALIA-Scozia, Shamrock Park Stadium – Portadown, alle 16 italiane

Irlanda del Nord-Albania

CLASSIFICA: Italia 6, Scozia 3, Irlanda del Nord e Albania 0.