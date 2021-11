Italia Under 17, battuta anche la Scozia: gli Azzurrini fanno en-plein sotto il segno di Luca Di Maggio

E con questa sono tre su tre. L'Italia Under 17 completa in maniera impeccabile il suo percorso nella prima fase di qualificazione agli Europei di categoria. Terza vittoria e porta imbattuta per i ragazzi di Bernardo Corradi, che dopo aver steso Albania (5-0) e Irlanda del Nord (2-0), superano anche la Scozia con un netto 3-0. Ancora protagonista il centrocampista dell'Inter Luca Di Maggio, che la sblocca al 31' e si procura il rigore del raddoppio trasformato al 5' della ripresa da Valentin Carboni, anche lui nerazzurro. L'attaccante della Roma Bolzan chiude i conti nel finale. «Ci eravamo prefissati le tre vittorie come obiettivo di questa trasferta – dichiara un raggiante Corradi a fine partita a fig.it - per ottenere il primo posto nel girone ed essere teste di serie nel sorteggio della prossima fase. Al di là del quanto, ci interessa il come abbiamo raggiunto questa qualificazione: con bel gioco, percentuali altissime di possesso palla e unità del gruppo. I ragazzi, rispetto a giugno quando abbiamo cominciato, sono cresciuti molto e tutti hanno avuto la possibilità di giocare e di gioire insieme. Un ringraziamento anche a quelli che non sono venuti con noi, che ci hanno aiutato a creare questa sinergia». L'Italia si qualifica quindi per la Fase Elite insieme proprio alla Scozia, seconda davanti ad Albania e Irlanda del Nord.

IL TABELLINO

SCOZIA-ITALIA 0-3

RETI: 31’ Di Maggio (I), 5’ st rig. Carboni (I), 42’ st Bolzan (I).

SCOZIA (4-3-3): Pazikas; Kingdn, Murray (12’ st Luyeye), McArthur, Rice; Moore (37’ st O’Donnell), Reid, Lobban (12’ st Wales); Doak, Laidlaw (12’ st Wilson), Sharpe (14’ Miller). A disp. Oluyemi, Allen, MacDonald, McKay. All. McLaughlin.

ITALIA (4-3-3): Magro; Domanico, Mane, Chiarodia, Milani (16’ st Saiani); Di Maggio, Lipani, Onofrietti (1’ st Parravicini); Carboni (43’ st Marconi), Vacca (16’ st Bolzan, 43’ st Malaspina), Bruno. A disp. Raimondi, Serra, Ciammaglichella, Della Monache. All. Corradi.

ARBITRO: Dario Bel (Croazia).

ASSISTENTI: Kruno Saric (Croazia) e Jamie Carnduff (Irlanda del Nord).

QUARTO UFFICIALE: Christopher Morrison (Irlanda del Nord).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA

ITALIA-Albania 5-0

Irlanda del Nord-Scozia 2-3

2ª GIORNATA

Irlanda del Nord-ITALIA 0-2

Scozia-Albania 3-2

3ª GIORNATA

Scozia-ITALIA 0-3

Irlanda del Nord-Albania 2-2

CLASSIFICA: Italia 9, Scozia 6, Albania e Irlanda del Nord 1.