Italia Under 16, esordio con sconfitta al Torneo Val de Marne: l'Inghilterra vince 1-0

Comincia con una sconfitta il cammino dell'Italia Under 16 al Torneo Val de Marne. I ragazzi di Daniele Zoratto hanno perso 1-0 allo stadio Didier Peroni di Limeil-Brevannes: a decidere il match è il gol di Justin Oke Oboavwoduo, attaccante del Manchester City. «I ragazzi sono stati bravi – il commento del ct Daniele Zoratto afigc.it – il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa siamo un po’ calati fisicamente e in qualche frangente abbiamo subito l’Inghilterra. Avevamo di fronte una squadra molto forte e che dal punto di vista atletico è più avanti di noi, ma non abbiamo affatto sfigurato». Francia e Belgio sono i prossimi avversari: «Si tratta di altre due tra le nazionali più forti d’Europa – avverte Zoratto, che ha seguito dalla tribuna la sfida tra i Bleus e i Diavoli Rossi – tornei come questo permettono ai ragazzi di acquisire un bagaglio di esperienza notevole a livello internazionale dopo che sono rimasti fermi per più di un anno a causa della pandemia».

IL TABELLINO

ITALIA-INGHILTERRA 0-1

RETE: 15’ Oboavwoduo (I).

ITALIA: Tommasi; Della Mora, Meringolo (35’ st Sadotti), Ramaj (1’ st Zilio), Previtali (18’ st Barani); Mannini (35’ st De Pieri), Mendicino (39’ st Mancioppi), Fiorini; Romano (18’ st Ngana); Pisano (18’ st Ragnoli Galli), Scotti (39’ st Simonetta).

A disp. Martinelli. All. Zoratto.

INGHILTERRA: Curd; Samuel, Samuels-Smith, de Jesus (1’ st Dyer), Gray, Oboavwoduo (15’ st Amo-Ameyaw), George (30’ st Lewis-Skelly), Boniface, Young (1’ st Danns), Golding (15’ st Jimoh), McAllister. A disp. Thompson, Parker, Dobson-Ventura, Meghoma. All. Curtis.

ARBITRO: Michael Alaerts (Belgio).

ASSISTENTI: Jeremy Cordon-Melo e Adrien Rogel (Francia).

QUARTO UFFICIALE: Igor Gradinari (Francia).

AMMONITI: Ramaj (I), Romano (I), Jimoh (I).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA (2 novembre)

ITALIA-Inghilterra 0-1

Francia-Belgio 1-0

2ª GIORNATA (4 novembre)

Ore 14: Belgio-Inghilterra

Ore 16: Francia-ITALIA

3ª GIORNATA (6 novembre)

Ore 14: Belgio-ITALIA

Ore 16: Francia-Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra e Francia 3, Belgio e ITALIA 0.