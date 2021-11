Italia Under 18, i convocati di Daniele Franceschini per la doppia amichevole contro la Francia

Sono 22 i calciatori classe 2004 scelti da Daniele Franceschini per il doppio test-match in programma settimana prossima contro la Francia. L'Italia Under 18 scenderà infatti in campo giovedì 11 novembre e sabato 13 novembre per due confronti amichevoli all'insegna del calcio giocato ma anche della solidarietà. Le due partite si giocheranno allo Stadio Gran Sasso di L'Aquila, in Abruzzo: «Lo spunto per questo incontro - si legge sul comunicato ufficiale della Figc - nasce da una storia di solidarietà e ricostruzione di cui la Francia si è fatta carico, offrendo il suo contributo affinché L’Aquila rinascesse dopo la tragedia provocata dal terremoto del 2009 che colpi duramente il capoluogo abruzzese ed i suoi abitanti».

Tra i convocati di Franceschini ben 5 juventini (il portiere Scaglia, il difensore Dellavalle, i centrocampisti Doratiotto e Maresca e la punta Turco), e ben 4 romanisti. Andrea Bozzolan e Leonardo Rossi i rappresentanti del Milan, mentre ancora una volta non viene chiamato nessuno dell'Inter. Per l'Atalanta c'è Iacopo Regonesi oltre al "rimpianto" Cher Ndour, oggi al Benfica. La prima partita (quella di giovedì 11) si giocherà alle 12:30 e verrà trasmessa da RaiSport: il re-match, due giorni dopo, è programmato invece per le ore 11:00.

I CONVOCATI

PORTIERI: Davide Mastrantonio (Roma), Simone Scaglia (Juventus).

DIFENSORI: Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna).

CENTROCAMPISTI: Luca D’Andrea (Spal); Giulio Doratiotto (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Federico Accornero (Genoa), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan), Nicolò Turco (Juventus).