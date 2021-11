Italia Under 16, calcio champagne e vittoria contro la Francia al Torneo Val de Marne: Romano, Simonetta e Ragnoli Galli gli eroi Azzurri

L'Italia Under 16 dà spettacolo e, nella seconda uscita al Torneo Val de Marne, abbatte la Francia con un sonoro 3-0. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, gli Azzurrini si rifanno alla grande battendo i transalpini - e padroni di casa - disputando un match di altissimo livello allo stadio Philippe Dieuleveult di Le Plessis-Trevise. Partita in discesa già dopo appena 16 minuti, con il genoano Marco Romano che apre le danze e lo spallino Jacopo Simonetta che raddoppia. A inizio ripresa l'atalantino Federico Ragnoli Galli chiude la partita con la prodezza che vale il 3-0: l'Italia rimane anche in dieci per l'espulsione dell'interista Della Mora ma riesce comunque a mantenere inviolata la porta fino alla fine. «I ragazzi hanno giocato una grandissima partita - le parole del ct Daniele Zoratto a figc.it - esprimendo un ottimo calcio e dimostrando di aver già capito con quale personalità bisogna affrontare gare come questa. Siamo ancora agli inizi e sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, ma la prestazione e il risultato rappresentano un’importante iniezione di fiducia. Contro il Belgio farò giocare chi ha giocato meno perché è giusto che tutti i ragazzi possano fare esperienza in campo internazionale». Sabato alle ore 14 a Bonneuil Sur Marne contro il Belgio appunto l'ultimo impegno prima del rientro in Italia.

IL TABELLINO

FRANCIA-ITALIA 0-3

RETI: 7’ Romano (I), 16’ Simonetta (I), 9’ st Ragnoli Galli (I).

FRANCIA (4-2-3-1): Viel; Sadi, Pedro, Sinate, Sangui: Bouabre (40’ st Lafont), Tchaptchet (17’ st Sylla); Gomis, Kroupi (30’ st Boussaid), Meyo Ngoua (17’ st Koum Mbondo); Bousnina (30’ st Bouchenna). A disp. Jean Baptiste, Colau, Meupiyou Menadjou. All. Rouxel.

ITALIA (4-3-1-2): Martinelli; Della Mora, Sadotti (47’ st Zilio), Ramaj, Previtali (21’ st Barani); Ngana, Fiorini, Simonetta; Romano (21’ st Mannini); Pisano (21’ st Scotti), Ragnoli Galli (30’ st Meringolo). A disp. Tommasi, Mendicino, Mancioppi, De Pieri. All. Zoratto.

ARBITRO: Sam Barrott (Inghilterra).

ASSISTENTI: Adrien Rogel e Amara Kone (Francia).

QUARTO UFFICIALE: Michiel Alaerts (Belgio).

ESPULSO: 14’ st Della Mora (I).

AMMONITO: 12’ st Previtali (I).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA (2 novembre)

ITALIA-Inghilterra 0-1

Francia-Belgio 1-0

2ª GIORNATA (4 novembre)

Ore 14: Belgio-Inghilterra 2-3

Ore 16: Francia-ITALIA 0-3

3ª GIORNATA (6 novembre)

Ore 14: Belgio-ITALIA

Ore 16: Francia-Inghilterra

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Francia e ITALIA 3, Belgio 0.