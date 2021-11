Italia Under 20, i convocati per i prossimi due impegni al Torneo 8 Nazioni: le scelte di Alberto Bollini

L'Italia Under 20 è pronta a tornare in campo. Settimana prossima gli Azzurrini di Alberto Bollini sfideranno Repubblica Ceca e Romania nel Torneo 8 Nazioni: il ct ha convocato 25 calciatori, tra cui spiccano il trequartista del Milan Daniel Maldini e quello della Reggina, di proprietà dell'Atalanta, Alessandro Cortinovis. La prima partita si giocherà giovedì 11 novembre (14:40) allo Stadio Tonino Benelli di Pesaro; la seconda, lunedì 15 novembre (14:00), allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

I CONVOCATI

PORTIERI: Ludovico Gelmi (Feralpi Salò), Samuel Pizzignacco (Vicenza), Giovanni Garofani (Juventus).

DIFENSORI: Tommaso Barbieri (Juventus), Edoardo Pierozzi (Alessandria), Nicolò Armini (Piacenza), Andrea Papetti (Brescia), Christian Dalle Mura (Cremonese), Mattia Viti (Empoli), Diego Stramaccioni (Juventus), Federico Bonini (Gubbio).

CENTROCAMPISTI: Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Bianco (Fiorentina), Alessandro Cortinovis (Reggina), Franco Daryl Tongya Heubang (Olympique Marsiglia), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria).

ATTACCANTI: Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nikola Sekulov (Juventus), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Edoardo Vergani (Salernitana).

TORNEO 8 NAZIONI

2 settembre: Polonia-Italia 0-2, Romania-Portogallo 2-1, Repubblica Ceca-Germania 0-2.

6 settembre: Germania-Norvegia 1-1, Inghilterra-Romania 6-1.

7 settembre: Portogallo-Polonia 0-0.

7 ottobre: Inghilterra-Italia 1-1, Portogallo-Norvegia 1-2, Romania-Repubblica Ceca 2-1, Polonia-Germania 0-0.

11 ottobre: Repubblica Ceca-Inghilterra 0-5, Germania-Romania 4-0, Norvegia-Polonia 1-5.

12 ottobre: Italia-Portogallo 1-1.

CLASSIFICA: Germania 8, Inghilterra 7, Romania 6, Polonia e Italia 5, Norvegia 4, Portogallo 2, Repubblica Ceca 0.