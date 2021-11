Italia Under 16, Azzurrini secondi al Torneo Val de Marne: Belgio battuto in rimonta, Ragnoli Galli ancora protagonista

L'Italia Under 16 batte 2-1 il Belgio e chiude al secondo posto al Torneo Val de Marne. Gli Azzurrini di Daniele Zoratto sono andato in svantaggio ma hanno rimontato con i gol di Mannini, centrocampista della Roma, e di Ragnoli Galli, attaccante dell'Atalanta già protagonista nella sfida contro la Francia. «Abbiamo disputato un’ottima partita - ha dichiarato il ct Zoratto a figc.it - e sono orgoglioso della squadra, che ha fatto esperienza e ha dimostrato di poter competere contro avversari di grande livello. Oltre ai ragazzi che già conoscevamo si sono messi in mostra anche i nuovi innesti. Faccio i complimenti all’Inghilterra che ha meritato il primo posto, noi chiudiamo questo percorso con la miglior difesa del torneo e con la consapevolezza di aver centrato due importanti vittorie. La strada è quella gusta». A vincere il torneo è stata l'Inghilterra, che dopo aver sconfitto l'Italia ha battuto - entrambe le volte per 3-2 - sia il Belgio che la Francia.

IL TABELLINO

BELGIO-ITALIA 1-2

RETI: 30’ aut. Zilio (I), 34’ Mannini (I), 25’ st Ragnoli Galli (I).

BELGIO: Gusbers (1’ st Lendfers); Mbamba-Muamda (1’ st Lievens), Butera, Delaporte (1’ st Gerard), Duranville, Vergeylen, Mirisola, Bounida (1’ st Hassouan), de Rauw (1’ st Loontiens), Wameso, Nuozzi (1’ st Leo Virisario). A disp. Lamock, Courtens, Vandeplas. All. Browaeys.

ITALIA: Tommasi; Sadotti, Zilio (6’ st Ramaj), Meringolo, Barani (14’ st Previtali); Ngana (26’ st Simonetta), Mendicino (14’ st Fiorini), Mancioppi; De Pieri (14’ st Romano), Mannini (26’ st Pisano); Scotti (1’ st Ragnoli Galli). A disp. Martinelli. All. Zoratto.

ARBITRO: Sam Barrott (Inghilterra).

ASSISTENTI: Jeremy Cordon Melo e Adrien Rogel (Francia).

QUARTO UFFICIALE: Igor Gradinari (Francia).

AMMONITI: Mancioppi (I), Butera (B), Fiorini (I), Meringolo (I), Loontiens (B).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA (2 novembre)

ITALIA-Inghilterra 0-1

Francia-Belgio 1-0

2ª GIORNATA (4 novembre)

Belgio-Inghilterra 2-3

Francia-ITALIA 0-3

3ª GIORNATA (6 novembre)

Belgio-ITALIA 1-2

Francia-Inghilterra 2-3

CLASSIFICA: Inghilterra 9, ITALIA 6, Francia 3, Belgio 0.