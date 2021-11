Italia Under 18, che batosta contro la Francia: i transalpini dominano e vincono 3-0

Finisce con una sonora sconfitta la prima amichevole dell'Italia Under 18 contro i pari età della Francia. Allo stadio "Gran Sasso d’Italia" di L'Aquila i transalpini hanno vinto per 3-0 trascinati da Ismael Gharbi, ala del Paris Saint Germain e autore della doppietta che ha spianato la strada ai classe 2004 di Rouxel che poi hanno chiuso il tris a 8 minuti dalla fine con Danois. «Bisogna riconoscere il valore dell’avversario – dichiara a fine partita il ct Daniele Franceschini a figc.it - una squadra compatta, dotata di buon palleggio e fisicamente ben impostata. Mi è piaciuta la reazione della mia squadra che ha cercato di rimanere in partita sino alla fine. Sabato abbiamo la seconda partita e cercheremo di aggiustare quel che non è andato». Tra gli Azzurrini si sono messi in evidenza Missori e Pagano, rispettivamente capitano e trequartista della Roma, all'interno di una prestazione in generale negativa per tutti. Sabato mattina, sempre allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" alle 11, la rivincita.

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 0-3

RETI: 10’ Gharbi (F), 3’ st Gharbi (F), 37’ st Danois (F).

ITALIA (4-3-1-2): Mastrantonio; Missori, Stivanello, Dellavalle, Regonesi; Ndour (9’ st Ignacchiti), Doradiotto (41’ st Maressa), Kumi (41’ st Kayode), Pagano (26’ st Pisilli); Rossi (9’ st D’Andrea), Raimondo (26’ st Accornero). A disp. Scaglia, Bozzolan, Cagia, Indargoli, Alessio. All. Franceschini.

FRANCIA (4-3-3): Risser; Mikelebrencis (39’ st Koqdou), Bitshiabu, Korè, Vogel; Pirringuel, Ugochokwu (31’ st Danois), Fayad; Bounani, Tel, Gharbi (31’ st Samake). A disp. Mabon, Louisjean, Felon, Koeberle, Kanoute, Kari. All. Rouxel.

ARBITRO: Cristiano Ursini (Italia)

ASSISTENTI: Giuseppe Bosco e Stefano Carchesio (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Mario Leone (Italia).

AMMONITI: Dellavalle (I), Bitshiabu (F).