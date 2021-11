Italia Under 15 , i convocati di Massimiliano Favo per il prossimo raduno dei 2007 in quel di Coverciano

Dopo Novarello e CPO Giulio Onesti dell’Acquacetosa a Roma, continuano i raduni dell'Italia Under 15 che il prossimo 18 novembre si ritroverà a Coverciano agli ordini del ct Massimiliano Favo. Il selezionatore ha chiamato 44 giocatori dell'area nord e centro: per quanto riguarda il sud, l'ultimo appuntamento è già fissato per il 25 novembre.

I CONVOCATI

PORTIERI: Vannucchi Tommaso (Fiorentina), Tomasella Mattia (Sampdoria), Taina Leonardo (Parma), Colla Alessandro (Alessandria).

DIFENSORI: Bertellotti Giacomo (Empoli), De Simone Giovanni (Parma), Gatto Tommaso (Torino), Cama Cristian (Roma), Masoni Tommaso (Fiorentina), Maggiore Gianluca (Atalanta), Biagioni Lorenzo (Fiorentina), Gori Alessandro (Bologna), Vezzosi Giorgio (Sassuolo), Girelli Lorenzo (Spal), Luchetti Alessandro (Inter), Marotta Francesco (Genoa), Rugani Tommaso (Empoli), Galletti Elia (Atalanta), Sturli Edoardo (Fiorentina), Malanca Lorenzo (Sampdoria).

CENTROCAMPISTI: Bonanno Piergiorgio (Fiorentina), Finotti Diego (Udinese), Tarantino Antonino (Genoa), Pisani Diego (Fiorentina), Mussini Andrea (Sassuolo), Odero Martino (Genoa), Olivieri Alessandro (Empoli), Ebano Sebastiano (Spezia), Mantini Matteo (Inter), Zoli Jacopo (Atalanta), Rossini Luca (Monza), Evangelista Carlo (Fiorentina), Orlandi Andrea (Empoli), Amendola Carlo (Sassuolo), Ogaristi Biagio (Spal), Genovese Marco (Sampdoria).

ATTACCANTI: Castaldo Francesco (Bologna), Maiorana Stefano (Fiorentina), Giardino Claudio (Juventus), Stella Kevin (Verona), Torre Cristian (Spal), Recagno Francesco (Roma), Borrelli Mattia (Vicenza), Principe Tommaso (Monza).