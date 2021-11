Italia Under 19, un lampo di Degli Innocenti regala agli Azzurrini la vittoria contro l'Ungheria

All'Italia Under 19 basta un gol di Duccio Degli Innocenti, centrocampista dell'Empoli, per battere i pari età dell'Ungheria. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata vincono il primo dei due test match programmati contro la formazione magiara (la rivincita sarà lunedì 15 novembre a Telki alle ore 18) sbloccando la partita a metà secondo tempo. La partita, che si è giocata al “Szusza Ferenc Stadium” di Ujpest, è stata affrontata con buon piglio da un'Italia che nel finale è andata anche vicina al raddoppo con il palo di Luca Valente, centrocampista del Groningen.

IL TABELLINO

UNGHERIA-ITALIA 0-1

RETE: 22’ st Degli Innocenti (I).

UNGHERIA (3-5-2): Senko; Szujo, Csinger, Debreceni; Kovacs, Sztojka (28’ st Horvath A.), Biben (43’ st Simut), Nagy (19’ st Csatari), Benczenleitner (43’ st Dezamits); Nemeth (28’ st Gera), Redzic (19’ st Kerezsi). A disp. Pataki, Mayer, Alaxai, Guth, Balazs, Horvath R. All. Timar.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches (1’ st Zacchi); Zanotti (18’ st Gentile), Ghilardi, Coppola, Turicchia (18’ st Sandon); Fabbian (26’ st Fazzini), Degli Innocenti, Casadei; Baldanzi (1’ st Valente); Mancini (1’ st N’Gbesso), Vignato (1’ st Gnonto). A disp. Sassi, Fontanarosa, Fiumanò, Egharevba. All. Nunziata.

ARBITRO: Marcell Derdak (Ungheria).

ASSISTENTI: Kiraly Krisztian e Zoltan J. Kovacs (Ungheria).

QUARTO UFFICIALE: Huszar Balazs (Ungheria).

AMMONITO: Fazzini (I).