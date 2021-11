Italia Under 20, Moro non basta: contro la Repubblica Ceca arriva la prima sconfitta al Torneo 8 Nazioni

Dopo una vittoria e due pareggi, è arrivata la prima sconfitta per l'Italia Under 20 al Torneo 8 Nazioni. Gli Azzurrini di Alberto Bollini hanno perso 2-1 contro la Repubblica Ceca: «Subire due gol in appena tredici minuti – ha commentato a fine gara il tecnico Alberto Bollini a figc.it - poteva essere un colpo troppo duro per molte squadre: ai ragazzi va il merito di averci invece creduto fino all'ultimo e di averla rimessa in piedi con applicazione e volontà. Ci rimane l'amaro in bocca per il risultato, ma di certo non per la crescita dei nostri ragazzi, che anche oggi hanno dimostrato grande abnegazione». Lunedì 15 novembre, allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo (calcio d'inizio ore 14, diretta tv su RaiSport) la sfida con la Romania.

IL TABELLINO

ITALIA-REPUBBLICA CECA 1-2

RETI: 1’ Kristan (R), 14’ Novak (R), 36’ Moro (I).

ITALIA: Gelmi; Pierozzi (33’ st Bergonzi), Armini, Viti, Stramaccioni (25’ st Di Serio); Milanese, Leone (25’ st Bove), Cortinovis (33’ st Riccardi); Oristanio (21’ Cangiano), Moro, Sekulov. A disp. Pizzignacco, Bonini, Papetti, Dalle Mura, Bianco, Gyabuaa, Vergani, Tongya. All. Bollini.

REPUBBLICA CECA: Trefil; Kozeluh (17’ st Hosek), Vlcek, Suchomel; Kristan (48’ st Kozel), Pudhorocki (17’ st Jonas); Jaron (17’ st Doudera), Novak (17’ st Tkac), Rynes (29’ st Cienciala); Krobot (17’ st Toula). A disp. Hornicek, Endl. All. Zilak.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Macaddino e Di Giacinto (Italia)

QUARTO UFFICIALE: Camplone (Italia).

AMMONITI: Pierozzi (I), Rynes (R), Sukomel (R).

TORNEO 8 NAZIONI

2 settembre: Polonia-Italia 0-2, Romania-Portogallo 2-1, Repubblica Ceca-Germania 0-2.

6 settembre: Germania-Norvegia 1-1, Inghilterra-Romania 6-1.

7 settembre: Portogallo-Polonia 0-0.

7 ottobre: Inghilterra-Italia 1-1, Portogallo-Norvegia 1-2, Romania-Repubblica Ceca 2-1, Polonia-Germania 0-0.

11 ottobre: Repubblica Ceca-Inghilterra 0-5, Germania-Romania 4-0, Norvegia-Polonia 1-5.

12 ottobre: Italia-Portogallo 1-1.

11 novembre: Italia-Repubblica Ceca 1-2, Portogallo-Inghilterra 2-0.

CLASSIFICA: Germania (4 partite disputate) 8 punti, Inghilterra (4) 7, Romania (4) 6, Polonia (4), Italia (4) e Portogallo (5) 5, Norvegia (3) 4, Repubblica Ceca (4) 3.