Italia Under 18, Accornero e Indragoli guidano la rivincita Azzurra contro i pari età della Francia

Dopo la pesante sconfitta di giovedì, l'Italia Under 18 si rifà e batte 2-1 i pari età della Francia. Protagonisti della vittoria degli Azzurrini guidati da Daniele Franceschini sono Accornero, trequartista del Genoa, e Indragoli, difensore dell'Empoli: «Un’ottima partita - le parole del ct rilasciate a figc.it - e una bella risposta dei ragazzi all’esito della prima gara dove non eravamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco. Oggi si è vista una squadra che ha messo in campo non solo cuore e carattere, ma anche idee e tecnica. Vincere contro la Francia non è mai facile. Sono contento per i ragazzi, per loro è un momento di gioia che li aiuterà a lavorare meglio e a migliorarsi».

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 2-1

RETI: 4’ Accornero (I), 28’ Pelon (F), 31’ st Indragoli (I).

ITALIA (4-2-3-1): Scaglia; Kayode (22’ st Missori), Indragoli, Cagia (22’ st Dellavalle), Bozzolan; Maressa, Ignacchiti; D’Andrea (42’ st Stivanello), Accornero (22’ st Ndour), Pisilli (15’ st Kumi); Alessio (22’ st Raimondo). A disp. Mastrantonio, Regonesi, Doratiotto, Pagano, Rossi. All. Franceschini.

FRANCIA (4-3-3): Mabon; Kouqdou (28’ st Vogel), Allix, Pelon, Louisjean; Mazou-Sacko (17’ st Tel), Kari (41’ st Fayad), Koeberlé (28’ st Ugochukwu); Danois (41’ st Bouanani), Samake (28’ st Gharbi), Kanouté (17’ st Pirriguel). A disp. Risser Birckel, Koré, Mikelbrencis. All. Rouxel.

ARBITRO: Riccardo Ghinelli (Italia).

ASSISTENTI: Francesco De Santis (Italia) e Domenico Lombardi (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Nirintsalama Andrianbelo (Italia).