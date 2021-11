Italia Under 19, l'Ungheria si prende la rivincita: agli Azzurrini non basta il gol di Baldanzi

Si chiude con una vittoria e un pareggio la doppia amichevole che l'Italia Under 19 ha giocato contro i pari età dell'Ungheria. Dopo l'1-0 di giovedì firmato da Degli Innocenti, gli Azzurrini si sono arresi nel re-match finito 3-1 per i magiari: a segno anche stavolta un calciatore dell'Empoli, stavolta il trequartista Tommaso Baldanzi. Gli ungheresi si erano portati sul 2-0 con un gol di Horvath al 34' e con una rete di Redzic a inizio ripresa, per poi chiudere i conti in pieno recupero con un calcio di rigore trasformato da Nemeth.

IL TABELLINO

ITALIA-UNGHERIA 1-3

RETI: 34’ Horvath (U), 8’ st Redzic (U), 15’ st Baldanzi (I), 50’ st rig. Nemeth (U).

UNGHERIA (3-5-2): Molnar (1’ st Pataki); Csinger, Mayer (14’ st Szujo), Debreceni; Kovacs, Simut (39’ st Biben), Horvath (25’ st Csatari), Sztojka (25’ st Alaxai), Benczenleitner (14’ st Kerezsi); Horvath (14’ st Gera), Redzic (14’ st Nemeth). A disp. Senko, Dezamits, Guth, Nagy. All. Timar.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches (1’ st Sassi); Gentile, Coppola, Fontanarosa (1’ st Fiumanò), Sandon (1’ st Turicchia); Fabbian (28’ st Rossi), Fazzini (1’ st Degli Innocenti), Valente (1’ st Casadei); Vignato (1’ st Baldanzi); Mancini (1’ st Egharevba), Gnonto (28’ st N’Gbesso). A disp. Zacchi, Ghilardi, Zanotti. All. Nunziata.

ARBITRO: Imre Kovacs (Ungheria).

ASSISTENTI: Csaba Baghy e Kevin Ring (Ungheria).

QUARTO UFFICIALE: Gabor Olah (Ungheria).

AMMONITI: Fontanarosa (I), Mayer (U), Horvath (U), Baldanzi (I).