Italia Under 20, pioggia di gol contro la Romania al Torneo 8 Nazioni: doppiette per Oristanio, Vergani e Bove

Dopo il ko contro la Repubblica Ceca, l'Italia Under 20 ha trovato una immediata riscossa vincendo contro la Romania nel secondo impegno ravvicinato al Torneo 8 Nazioni. Non una vittoria qualsiasi ma una vera e propria goleada dato che gli Azzurrini hanno trionfato con un sonoro 7-0: una prestazione fantastica quella dei ragazzi di Alberto Bollini, che nella manifestazione torneranno in campo a marzo per le ultime partite contro Germania e Norvegia. L'Italia ha battuto i rumeni grazie soprattutto a un primo tempo perfetto, chiuso in vantaggio di cinque reti grazie alle doppietta di due ex interisti, Oristanio e Vergani, e al gol di Bove; nella ripresa anche il centrocampista della Roma trova la doppietta personale, con Milanese che sigla il gol del definitivo 7-0. «Avevo chiesto una maggiore efficacia e aggressività nel gioco – il commento di Bollini a fine partita a figc.it – e devo dire grazie ai ragazzi che hanno risposto nel migliore dei modi. Oggi hanno concesso molto poco ai loro avversari e imposto ritmi alla gara veramente impressionanti».

IL TABELLINO

ITALIA-ROMANIA 7-0

RETI: 1’ Vergani (I), 18’ Oristanio (I), 21’ Vergani (I), 32’ Bove (I), 34’ Oristanio (I), 1’ st Milanese (I), 12’ st Bove (I).

ITALIA (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi (37’ st Pierozzi), Papetti (37’ st Armini), Dalle Mura (37’ st Cangiano), Bonini (1' st Stramaccioni); Gyabuaa (1’ st Milanese), Bianco (21’ st Leone), Bove (21’ st Sekulov); Oristanio (1’ st Riccardi), Vergani (21’ st Moro), Tongya (21’ st Di Serio). A disp. Gelmi. All. Bollini.

ROMANIA (4-3-3): Hindrich (1’ st Petre); Grosu, Giafer (1’ st Dutu), Buta, Salceanu (1’ st Oprean); Cristea (30’ st Vasalie), Perianu (1’ st Danuleas), Panoiu (37’ st Luca); Radaslavescu (21’ st Bani), Suciu (1’ st Baiaram), Mustaca (21’ st Dumitru). A disp. Grameni, Eftimie. All. Lobont.

ARBITRO: Alessandro Prontera (Italia).

ASSISTENTI: Daniele Marchi e Alessio Saccenti (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Matteo Marcenaro (Italia).

AMMONITO: Bove (I).