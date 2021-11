Seregno in piena bufera, salta anche l'allenatore della Primavera: Mario Isoni ai saluti, squadra affidata a Denis Briuhanov

Mario Isoni non è più l'allenatore della Primavera del Seregno. Una decisione che era nell'aria da tempo, visti i risultati della squadra (1 punto in 5 partite) e vista la situazione rovente che sta vivendo la prima squadra in questi ultimi giorni con le frizioni tra il presidente Davide Erba e il direttore generale Ninni Corda. Ad annunciare il cambio in panchina è lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali: «L’U.S. 1913 Seregno calcio comunica di aver affidato la panchina della sua formazione Under 19, che sta partecipando al campionato di Primavera 4, al signor Denis Briuhanov, che prende così il posto del signor Mario Isoni. Moldavo, nato il 9 luglio 1988, Briuhanov è alla sua prima esperienza su una panchina italiana. Fin qui, teatro della sua avventura nel mondo del calcio, sia come atleta che come tecnico, è sempre stata la sua nazione di origine». Dopo la scommessa Isoni, quindi, squadra affidata a un altro nome non conosciuto al calcio italiano e cioè Denis Briuhanov, che sempre attraverso la società ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali: «Arrivo a Seregno con una grande voglia di fare bene. Il mio obiettivo è quello di trasmettere ai ragazzi la mia passione e di aiutarli a migliorarsi, singolarmente e come gruppo, così da dare il massimo in ogni partita».

Quella di Isoni è la quinta panchina saltata dall'inizio della stagione ad oggi, termometro di una situazione che sembrerebbe ormai fuori controllo: prima del tecnico della Primavera, infatti, erano già cambiate le guide tecniche di Under 17 (Saini), Under 16 (Galimberti), Under 14 (Antonuccio) e Under 13. In pratica, da settembre ad oggi gli unici allenatori che hanno mantenuto il proprio posto dalla prima squadra ai classe 2009 sono Alberto Mariani (Serie C) e Nino Re (Under 15). Un record assoluto e senza precedenti.