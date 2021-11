Italia Under 17, i convocati per il Torneo dei Gironi: ecco i 54 calciatori che si raduneranno a Novarello

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 i migliori classe 2005 scendono in campo a Novarello per il Torneo dei Gironi. Un classico appuntamento per l'Italia Under 17, che dopo aver superato brillantemente la prima fase di qualificazione agli Europei di categoria comincia a prepararsi per la Fase Elite che si disputerà a marzo. Agli ordini di Bernardo Corradi, che ha chiamato 54 calciatori per questa sorta di "stage" interno, verrano composte tre squadre che daranno vita a un triangolare amichevole: due Rappresentative (A e B) e la Nazionale vera e propria.

I CONVOCATI

PORTIERI: Francesco Borriello (Catania), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese), Federico Magro (Lazio), Edoardo Motta (Alessandria), Tomas Tampucci (Empoli), Thomas Adam Zouaghi (Sassuolo).

DIFENSORI: Mike Aidoo (Inter), Davide Bartesaghi (Milan), Giordano Cannatelli (Lazio), Michele Casali (Milan), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Mattia D’Aietti (Monza), Luigi D’Avino (Napoli), Cristian De Marco (Bologna), Christian Di Martino (Benevento), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Andrea Petta (Lazio), Alessio Sarpa (Genoa), Nicolò Serra (Torino), Giacomo Stabile (Inter), Mattia Tavanti (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Anghelè (Juventus), Thomas Berenbruch (Inter), Leonardo Bovo (Inter), Kevin Bruno (Sassuolo), Marco Delle Monache (Pescara), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma) Mattia Ievoli (Fiorentina), Giuseppe Kevin Leone (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Fabrizio Marazzotti (Roma), Lorenzo Menegazzo (Bologna), Edoardo Mion (Vicenza), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Tommaso Ricordi (Inter), Pio Francesco Vallarelli (Empoli), Kevin Zeroli (Milan).

ATTACCANTI: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Tommaso Casagrande (Genoa), Gian Luca Concari (Cremonese), Lorenzo Conte (Sampdoria), Francesco Pio Esposito (Inter), Alessandro Infantino (Monza), Ashenafi Jarre (Torino), Giulio Misitano (Roma), Enoch Owusu (Inter), Antonio Palumbo (Reggina), Alessio Vacca (Juventus).