Italia Under 17, i convocati di Bernardo Corradi per la doppia amichevole contro la Francia

Dopo il Torneo dei Gironi, l'Italia Under 17 si prepara a scendere in campo per un doppio test match amichevole contro i pari età della Francia. Per l'occasione, il ct Bernardo Corradi ha chiamato 22 calciatori che si troveranno a Coverciano dove si giocheranno le due partite, martedì 7 dicembre alle 14:30 e giovedì 9 dicembre alle 11:00. Tra le novità ci sono il difensore del Milan Michele Casali e i due fantasisti dell'Inter, Thomas Berenbruch e Daniele Quieto che proprio nel Torneo dei Gironi hanno dato risposte convincenti meritandosi la convocazione. Prima volta in questa categoria anche per Matteo Tonon, ex Milan oggi alla Dinamo Zagabria, e il gioiellino del Crotone Giovanni D'Aprile. «La Francia è sempre la Francia – la battuta di Bernardo Corradi a figc.it – e, in ogni partita, amichevole o non, ognuno vuole prevalere. Sarà un test importante. Sono molto soddisfatto di come è andato il Torneo dei Gironi da dove arrivano almeno tre di queste ultime novità. D’altronde, questo è lo scopo che si propone il torneo: vedere e valutare nuove potenzialità. Debbo aggiungere che tutti i ragazzi si sono comportati molto bene, il loro approccio assolutamente positivo e, in alcuni di loro, ho notato anche una certa emozione a vestire la maglia Azzurra». Da sottolineare anche una novità all'interno dello staff tecnico: per queste partite Corradi potrà avvalersi della collaborazione di Andrea Barzagli.

I CONVOCATI

PORTIERI: Edoardo Motta (Alessandria), Paolo Raimondi (Inter).

DIFENSORI: Michele Casali (Milan); Giovanni D’Aprile (Crotone), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino).

CENTROCAMPISTI: Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Matteo Tonon (Dinamo Zagabria), Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio), Thomas Berenbruch (Inter).

ATTACCANTI: Daniele Quieto (Inter), Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Alessio Vacca (Juventus), Marco Delle Monache (Pescara).