Rappresentativa Under 15 Lega Pro, pareggio a reti bianche nell'amichevole contro l'Inter

Termina senza reti il test match amichevole tra la Rappresentativa Under 15 Lega Pro e i pari età dell'Inter. Una buonissima prestazione quella dei ragazzi del ct Claudio Arrigoni, usciti indenni dal Suning e mettendo in mostra un buon gioco di squadra oltre che ottime individualità. A rappresentare la Lombardia e il Piemonte, in campo nel secondo tempo Matteo Lecchi della Pergolettese, Tommaso Arcieri del Seregno e Alessandro Ghisleri della Pro Vercelli.

IL TABELLINO

INTER-RAPPRESENTATIVA LEGA PRO 0-0

INTER: Biz (Michelan), Conti (Cuscunà), Cocchi (Stante), Papotti (Rozzi), Verre, Luchetti (Mantini), Ballo (Sgrò), Affronti (Rovere), Urbano (Hoxha), Cerpelletti (Legora), Iddrissou. All. Russo

RAPPRESENTATIVA LEGA PRO: Bonifacio (Sudtirol), Errunghi (Aquila Montevarchi), Grassi (Virtus Verona), Amadori (Cesena), Greco (Cesena), Rizzo (Siena), Favre (Lucchese), Turini (Sudtirol), Ognibene (Reggiana), Berti (Cesena), Riolfi (Virtus Entella). Entrati nella ripresa: Ymga Kamtchoum (Gubbio), Lecchi (Pergolettese), Campanelli (Bari), Xeka (Lucchese), Zaffalon (Cesena), Bellei (Modena), Fava (Teramo), Caiazza (Viterbese), De Martino (Juve Stabia), Arcieri (Seregno), Ghisleri (Pro Vercelli), Vaccaro (Palermo). All. Arrigoni

ARBITRO: Scopelliti di Milano.

ASSISTENTI: Barile e Masciullo di Milano.