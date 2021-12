Rappresentativa Under 15 Lega Pro, ecco le scelte di Arrigoni per il Torneo di Natale: c'è Matteo Lecchi della Pergolettese

Dopo l'amichevole con l'Inter termiana a reti bianche, la Rappresentativa Under 15 Lega Pro prende la sua prima "forma" ufficiale dopo le convocazioni del ct Claudio Arrigoni che ha chiamato i 22 calciatori che parteciperanno al Torneo di Natale che si svolgerà a Novarello settimana prossima, da giovedì 9 a domenica 12 dicembre. I migliori classe 2007 della Serie C disputeranno infatti al Villaggio Azzurro un quadrangolare interno con i migliori calciatori dell'Italia Under 15 Serie A e B che formerà tre squadre differenti per completare il quadro del mini-girone. Un appuntamento importante anche per il ct Massimiliano Favo, che continua nella sua opera di costruzione della Nazionale. Nella Rappresentativa Lega Pro uno solo il rappresentante da Lombardia e Piemonte e cioè Matteo Lecchi, difensore della Pergolettese.

I CONVOCATI

Lorenzo Bonifacio (Sudtirol), Ivan Ymga Kamtchoum (Gubbio), Lorenzo Errunghi (Aquila Montevarchi), Pierfrancesco Grassi (Virtus Verona), Emilio Amadori (Cesena), Nicolò Greco (Cesena) Niccolò Rizzo (Siena), Sebastian Luis Drago (Triestina), Stefan Turini (Sudtirol), Christian Vaccaro (Palermo), Filippo Berti (Cesena), Filippo Bellei (Modena), Alessio Campanelli (Bari), Maikol Xeka (Lucchese), Lorenzo Zaffalon (Cesena), Matteo Lecchi (Pergolettese), Andrea Pescatori (Triestina), Manuel Fava (Teramo), Marco D’Ursi (Bari), Salvatore De Martino (Juve Stabia), Christian Macchitella (Piacenza), Vincenzo Visconti (Palermo).