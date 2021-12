Italia Under 15, i 66 calciatori chiamati dal ct Massimiliano Favo per il Torneo di Natale

Sono 66 i calciatori chiamati da Massimiliano Favo per il Torneo di Natale, manifestazione organizzata dalla Figc che andrà in scena al Villaggio Azzurro di Novarello da giovedì 9 a domenica 12 dicembre. Di fatto, l'ultimo passaggio prima della formazione della vera e propria Nazionale di categoria che a fine gennaio sarà impegnata contro i pari età del Kosovo: per la prima volta da registrare la partecipazione della Rappresentativa Under 15 Lega Pro. «Un lavoro certosino e dettagliato – il commento di Massimiliano Favo riportato da figc.it – senza il quale non saremmo qui. Con il Torneo di Natale avremo con noi il meglio dell’annata 2007. Si tratta di una prima base: qualcuno sarà più pronto, qualcun’altro meno. Ma quel che diciamo sempre ai ragazzi, niente è definitivo e non ci sarà nessuna bocciatura: l’evoluzione psico-fisica di un giovane è esponenziale e i cambiamenti si misurano nel tempo, sono in divenire e sempre sotto la nostra attenzione. Quindi ragazzi, non mollate mai e continuate sempre a lavorare credendo in voi stessi e nelle vostre capacità».

I CONVOCATI

PORTIERI: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Mattia Michielan (Inter), Francesco Gisondi (Napoli), Leonardo Taina (Parma), Alessandro Nunziante (Benevento), Mattia Tomasella (Sampdoria).

DIFENSORI: Federico Colombo (Milan), Davide Castelli (Monza), Salem Albè (Milan), Giovanni De Simone (Parma), Giacomo Bertellotti (Empoli), Edoardo Sturli (Fiorentina), Andrei Racu (Atalanta), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Filippo Barboni (Perugia), Pietro Rondolini (Perugia), Raul Zinni (Roma), Francesco Verde (Juventus), Francesco Foschiani (Torino), Tommaso Rugani (Empoli), Elia Galletti (Atalanta), Raffaele Ricercato (Lecce), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Cocchi (Inter), Jacopo Contarini (Juventus), Enrico Minucelli (Verona), Gianluca Maggiore (Atalanta), Cristian Cama (Roma), Leonardo Pertoso (Lecce).

CENTROCAMPISTI: Niccolò Gariani (Atalanta), Alessandro Di Nunzio (Roma), Piergiorgio Bonanno (Fiorentina), Valerio Diodati (Frosinone), Antonio Cimmaruta (Napoli), Edoardo Casadei (Torino), Ernesto Perin (Milan), Diego Pisani (Fiorentina), Emanuele Sala ( Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Martino Odero (Genoa), Francesco Mariutto (Venezia), Francesco Panico (Roma), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Gianluigi Santucci (Benevento), Sebastiano Ebano (Spezia), Andrea Mussini (Sassuolo), Jacopo Zoli (Atalanta), Alessandro Ciardi (Inter), Alex Castiello (Atalanta), Andrea Orlandi (Empoli), Carlo Evangelista (Fiorentina), Guido Della Rovere (Cremonese), Mattia Liberali (Milan).

ATTACCANTI: Stefano Maiorana (Fiorentina), Kevin Stella (Verona), Davide Bisogno (Cagliari), Mattia Mosconi (Inter), Claudio Giardino (Juventus), Lorenzo De Caro (Roma), Loris Fiorito (Frosinone), Samuele Belmonte (Roma), Riccardo Barberini (Perugia), Tommaso Principe (Monza), Catello Amendola (Sassuolo), Aldo Cosentino (Reggina).