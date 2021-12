Italia Under 17, tris da applausi nel primo test match contro la Francia: l'interista Carboni apre le danze

Termina con una brillante vittoria per 3-1 la prima amichevole tra l'Italia Under 17 e pari età della Francia. I ragazzi di Bernardo Corradi giocano un ottimo primo tempo, nel quale indirizzano la sfida con i gol dell'interista Valentin Carboni e del romanista Bolzan, e chiudono i conti nel finale con lo juventino Alessandro Vacca che risponde al gol di Diallo che aveva riacceso le speranze dei transalpini. Da segnalare, nel secondo tempo, l'ingresso in campo di Elyaz Zidane, figlio di Zinedine. «È andata bene - le parole del ct Corradi riportate da figc.it - e siamo contenti. Per queste due partite, si sono aggiunti al gruppo quattro novità, giocatori provenienti dal Torneo dei Gironi e questo la dice lunga sull’utilità di questa manifestazione che porta sul campo le migliori energie di questa categoria. I ragazzi hanno disputato una buona gara, un po’ di stanchezza nel finale ma è normale, considerando che due giorni fa hanno giocato 90 minuti nel campionato. Il filo che ci lega alla qualificazione ottenuta un mese fa per la seconda fase dell’Europeo è che questa squadra gioca ed è nelle cose se ogni tanto subiamo qualcosa». Giovedì 9 dicembre alle 11, sempre a Coverciano, le due selezioni saranno di nuovo in campo per la rivincita.

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 3-1

RETI: 8’ Carboni (I), 14’ Bolzan (I), 19’ st Diallo (F), 42’ st Vacca (I).

ITALIA (4-3-1-2): Borriello; Serra, Mane (43’ st Domanico), Malaspina, Saiani (21’ st Milani); Parravicini (37’ st Berenbruch), Lipani (43’ st Tonon), Di Maggio; Bruno; Carboni (37’ st Delle Monache), Bolzan (21’ st Vacca). A disp. Motta, Casali, D’Aprile, Graziani, Quieto. All. Corradi.

FRANCIA (4-4-2): Restes; Kumbedi, Bounassirroida, Zeze, Aradj; Michal (33’ Atangana Edoa), Parcy-Lucas (33’ Hiessler), Belocian; Grange (33’ Akale), Diallo (28’ st Zidane), Aiki (28’ st Byar). A disp. Jaouen, Sarr, Vangi Vungele, Bakayoko, Olmeta. All. Alcocer.

ARBITRO: Erminio Cerbasi (Italia).

ASSISTENTI: Francesco Pucci e Vincenzo Smecca (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Juri Gallorini (Italia).