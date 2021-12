Italia Under 17, Alessandro Bolzan inarrestabile: altra vittoria degli Azzurrini sulla Francia

Dopo la netta vittoria per 3-1 di martedì, l'Italia Under 17 si ripete superando la Francia anche nel secondo test match settimanale giocato questa mattina a Coverciano. Gli Azzurrini hanno vinto per 2-1, ribaltando con una doppietta di Alessandro Bolzan l'iniziale vantaggio dei transalpini firmato da Michal: due gol che sanno di consacrazione per il bomber della Roma, autore di un grandissimo inizio di stagione e a segno anche nella partita di due giorni fa. «Questa è la dimostrazione – dice Corradi al centro del cerchio formato dai suoi ragazzi a fine gara – che quando si è un gruppo, tutti pronti ad aiutarsi uno con l’altro, si superano le difficoltà e si ribaltano situazioni di gioco contrarie. Sarei stato comunque contento, per il vostro spirito e per la vostra voglia di battervi fino alla fine».

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 2-1

RETI: 22’ Michal (F), 30’ st Bolzan (I), 47’ st Bolzan (I).

ITALIA (4-3-1-2): Motta; Casali (31’ st Serra), Domanico, D’Aprile, Milani (31’ st Saiani); Graziani (21’ st Parravicini), Tonon (12’ st Lipani), Berenbruch (12’ st Di Maggio); Quieto (21’ st Bruno); Vacca (21’ st Bolzan), Delle Monache (21’ st Carboni). A disp. Borriello, Mane, Malaspina. All. Corradi.

FRANCIA (4-4-2): Olmeta; Hiessler, Bakayoko (1’ st Kumbedi), Belocian (15’ st Aradji), Vangi Vungele; Byar, Grange, Atangana Edoa (15’ st Bounassir-Roida), Zidane; Michal, Akale (35’ st Diallo). A disp. Jaouen, Zeze, Parcy-Lucas, Aiki, Restes. All. Alcocer.

ARBITRO: Andrea Zoppi (Italia).

ASSISTENTI: Francesco Pucci e Seneviratna Prashan (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Simone Moretti (Italia).

AMMONITO: Byar (F).