Italia Under 16, ecco i convocati di Daniele Zoratto per l'ultimo raduno dell'anno: domenica amichevole contro l'Atalanta

Sono 24 i calciatori convocati dal ct Daniele Zoratto per l'ultimo raduno dell'anno dell'Italia Under 16. I migliori classe 2006 si radunano giovedì 16 dicembre al Villaggio Azzurro di Novarello dove disputeranno quattro sedute di allenamento prima del test match programmato per domenica alle ore 11 contro i pari età dell'Atalanta. Sono 6 le novità: Filippo Pagnucco della Juventus e Diego Sia del Milan oltre a Maycol Tejada Barreras e Georges Chris Acka del sorprendente Vicenza, Alphadjo Cisse centrocampista del Verona e Mohamed Soldà difensore del Bologna. «Sono questi gli elementi a cui dedicheremo maggiore attenzione – dichiara Daniele Zoratto a figc.it – per valutarne le capacità e magari per allargare la rosa della squadra che più è ampia e più alternative offre. Avremo l’amichevole con l’Atalanta per testare i nuovi arrivi».

I CONVOCATI

PORTIERI: Francesco Tommasi (Inter), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Maycol Tejada Barreras (Vicenza).

DIFENSORI: Georges Chris Acka (Vicenza), Nicolò Meringolo (Juventus), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Andrea Zilio (Bologna).

CENTROCAMPISTI: Alphadjo Cisse (Verona), Giacomo De Pieri (Inter), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal).

ATTACCANTI: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Filippo Scotti (Milan), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta).