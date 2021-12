Giovanili Nazionali: l’Alessandria strega la Juventus, poker servito dell’Inter, Brescia nel derby

Turno pre-natalizio per le giovanili nazionali. Sosta con recuperi per tutte le Under di Serie C e pausa ‘di servizio’ per Torneo nazionale per l’Under 16 di Serie A e B non sono mancati i gol, le emozioni e lo spettacolo.

Nell’Under 17 l’Alessandria strega la Juventus di Pedona con un grande protagonista, il portiere grigio, Edoardo Motta (tra l’altro ex di turno essendo in prestito proprio dai bianconeri) che para il rigore a Vacca e anche la conclusione sulla respinta! Cremonese a punto in trasferta e sempre più d’autorità il Monza delle sorprese e delle meraviglie. L’Inter invece non sbaglia il colpo rifilando un secco 4-0 al Verona. Doppio sorriso invece per il Torino che piega il Genoa sia com l’Under 17 che con l’Under 15.

Under 15 che ha visto in campo un turno assolutamente scintillante e ricco di gol. Tra Como e Alessandria sembra di rivedere un’Italia-Germania storico… Gol e tanto spettacolo anche nel super derby tra Brescia e Atalanta con il sorriso pieno sui volti delle rondinelle mentre la Juventus va in giostra con la Cremonese festeggiando al meglio il Natale…

E poi tutti i recuperi delle Under di Serie C, tutto quello che è successo sul pianeta Primavera così come lo spettacolo dell’Under 19 nazionale…

