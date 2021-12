Under 18 e Under 17, il 9 gennaio non si gioca: la prima giornata del 2022 spostata a fine gennaio e inizio febbraio

Il 9 gennaio l'Under 18 e l'Under 17 Serie A e B non scenderanno in campo: questa la decisione pubblicata dal Settore Giovanile e Scolastico sull'ultimo Comunicato Ufficiale. Le due categorie, insieme al Campionato Primavera 1 che invece dovrebbe giocare regolarmente (al netto di situazioni particolari su singole partite), avrebbero dovuto dare il via al 2022 nel weekend dell'8 e 9 gennaio ma le rispettive giornate sono state riprogrammate più avanti, visto il complicarsi della situazione di «emergenza epidemiologica». La 14ª giornata del campionato Under 18 - che conta ancora ben 9 partite da recuperare - è stata spostata quindi a domenica 30 gennaio, mentre la 1ª giornata di ritorno dell'Under 17 Serie A e B è stata fissata per domenica 13 febbraio. Confermato, almeno per il momento, il programma del weekend successivo (15/16 gennaio) quando dovrebbe tornare in campo anche la Primavera 2.

IL COMUNICATO

Con riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto dell’incremento del numero di contagi nella fascia di età giovanile, in vista della ripresa delle attività dopo la sosta per le festività, al fine di assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali, si comunica che il turno in programma il 09 gennaio 2022 del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti (14ª giornata di andata) e del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B (1ª giornata di ritorno) è riprogrammato come di seguito specificato: Under 18 Professionisti (14ª giornata di andata) 30 gennaio 2022 anziché 09 gennaio 2022; Under 17 Serie A e B (1ª giornata di ritorno) 13 febbraio 2022 anziché 09 gennaio 2022.