Primavera 1, rinviata ufficialmente la 15ª giornata: a data da destinarsi anche i quarti di Tim Cup

Dopo Under 18 e Under 17, anche il Campionato Primavera alza bandiera bianca: la Lega Serie A, infatti, ha ufficialmente rinviato a data da destinarsi la 15ª giornata, che era in programma nel fine settimana dal 7 al 9 gennaio. Contestualmente, è arrivato anche lo stop ai quarti di finale di Primavera Tim Cup, che si sarebbero dovuto disputare in infrasettimanale. Non ancora comunicate le date dei recuperi.