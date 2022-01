Primavera 2, il punto sui recuperi: Ascoli-Crotone già rinviata a data da destinarsi

Ascoli-Crotone rinviata a data da destinarsi: questa la decisione presa dalla Lega Serie B, che ha annullato il recupero del Girone B che era fissato per mercoledì 12 gennaio. Quella tra bianconeri e calabresi è una della due partite mancanti del Campionato Primavera 2, la cui ripartenza è fissata - per adesso - a sabato 15 gennaio: l'altra, quella che vede impegnate Udinese e Cremonese, rimane programmata per mercoledì 19 gennaio alle 14:00. Match molto interessante quest'ultimo, con l'Udinese che vincendo andrebbe a prendersi il secondo posto solitario dietro al Parma lasciandosi alle spalle Brescia e Monza, per i grigiorossi invece la possibilità di agganciare proprio l'Udinese al quarto posto rinforzando la propria candidatura alla zona playoff.