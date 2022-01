Under 18 e Under 17, spostata anche la giornata del prossimo weekend: ecco le nuove date

Dopo lo slittamento del programma di questo fine settimana, il Settore Giovanile e Scolastico ha provveduto al rinvio anche delle rispettive giornate di Under 18 e Under 17 Serie A e B del prossimo weekend. Per quanto riguarda l'Under 18, la 15ª giornata è stata spostata a mercoledì 2 febbraio, mentre la 2ª giornata di ritorno dell'Under 17 è stata riprogrammata per mercoledì 16 febbraio. Rimane invariata, almeno per il momento, la data di ripartenza di Under 16 e Under 15 Serie A e B fissata per domenica 30 gennaio.

IL COMUNICATO

Con riferimento all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, persistendo le criticità legate all’incremento del numero di contagi nella fascia di età giovanile, al fine di assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali, si comunica che il turno in programma il 16 gennaio 2022 del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti (15ª giornata di andata) e del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B (2ª giornata di ritorno) è riprogrammato come di seguito specificato. Under 18 Professionisti (15ª giornata di andata): 2 febbraio 2022 anziché 16 gennaio 2022; Under 17 Serie A e B (2ª giornata di ritorno): 16 febbraio 2022 anziché 16 gennaio 2022.