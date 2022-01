Calcio e Covid: Super Green Pass, regole e obblighi. E intanto arriva il ‘Return to play’ semplificato

In queste ore il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, illustrerà nel dettaglio le misure contenute negli ultimi provvedimenti in tema di emergenza Covid. Con lo sport e il calcio giovanile e dilettantistico, che si adegua alle nuove regole. Super Green Pass per gli atleti e tutti coloro che faranno ingresso presso un impianto sportivo (siano addetti ai lavori, allenatori, dirigenti o pubblico), regole per lo svolgimento dell’attività e come comportarsi in base all’età dei giovani calciatori e calciatrici. Guida alle nuove regole, all’agenda degli obblighi con relative scadenze e attenzione a non ‘fare confusione’.

Da registrare poi, la ‘vittoria’ dei presidenti regionali, Tavecchio e Mossino in prima fila: dalla Federazione Medici Sportivi Italiani infatti è arriva il protocollo semplificato per il rientro in campo di chi ha contratto il virus, così come da appello accorato di Tavecchio e Mossino, a semplificare le regole del rientro in campo dei raqgazzi e ragazze positivi all’infezione e guariti. Ridotta da 30 a 7 giorni l’attesa per la visita e il ‘Return to play’ con esami più semplici e visite dai costi inferiori.

Intanto, a causa della situazione sanitaria, i consigli direttivi dei comitati regionali della Lombardia e del Piemonte e Valle d’Aosta, hanno rimodulato le date di ripartenza dei vari campionati dilettantistici e giovanli regionali e non solo. Tutte le nuove date del ritorno in campo.