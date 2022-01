Atalanta, doppio colpo dall'est per rinforzare la rosa dell'Under 17: ufficializzati Piotr Pardel e Martin Parilla

Dal suo posto sul podio della classifica, rincorrendo le squadre ai primissimi posti, l'Atalanta Under 17 non si risparmia per questa sessione di calciomercato invernale, in cui sta rafforzando la sua rosa con una serie di nuovi acquisti tra cui, i primi registrati presso la Lega lunedì scorso, il portiere Piotr Pardel e il centrocampista Martin Parilla. Entrambi classe 2005, Pardel arriva dalla Polonia, dove difendeva la porta del Fase Szczecin e che con le sue prestazioni non è passato inosservato agli osservatori di un vivaio prestigioso come quello dei nerazzurri. Il portierino polacco, che compierà diciassette anni a fine gennaio, andrà a contendersi la maglia numero 1 con i compagni Bianchi e Illipronti. Da vedere se la gara a Como prevista - almeno per ora - per il 23 gennaio vedrà il suo esordio tra i pali. Arriva invece dalla Slovacchia il secondo nuovo acquisto per la formazione di Marco Fioretto: il centrocampista offensivo Martin Parilla, approdato dall'FK DAC 1904 Dunajská Streda e il cui trasferimento è stato ufficializzato anch'esso il 3 gennaio, andrà a intensificare la manovra offensiva della Dea. Tra le maglie indossate nella trafila del classe 2005, nato il 17 ottobre, vi sono quella del Dukla Banská Streda e della scuola calcio privata Jupie FS Marek Hamsik, che prende il nome proprio dal giocatore ex Napoli. Parilla era poi passato, per l'inizio della stagione in corso, alle giovanili della società di Dunajská Streda, la cui prima squadra milita nella Superliga, la massima divisione slovacca. Sono bastati pochi mesi con la maglia di questa società rinomata in patria per far sì che l'Atalanta lo notasse, decidendo di puntare su di lui e portarlo a Bergamo. Il giovane centrocampista è pronto a questa nuova sfida – vera e propria rampa di lancio per la sua carriera – senza però dimenticare da dove viene, come dimostra il suo profilo Instagram di cui ha già cambiato la bio, che traducendo dall'inglese dice: Nel cuore FK DAC 1904, in mente Atalanta BC.