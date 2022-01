Primavera 1 e Primavera 2, salta anche la giornata del 15 gennaio: il calendario rimodulato

Un altro weekend senza partite quello di sabato 15 e domenica 16 gennaio per quanto riguarda i campionati di Primavera 1 e Primavera 2: l'ufficialità è arrivata con i rispettivi comunicati ufficiali nei giorni scorsi. La Lega Serie A - anche per venire incontro alla massima serie, visto che i club stanno aggregando tanti giovani alle prima squadra - ha stoppato la 16ª giornata e anche la 17ª giornata, programmata per sabato 22 gennaio: entrambi i turni non hanno ancora una nuova collocazione e, almeno per il momento, la ripartenza rimane fissata per sabato 29 gennaio. La Lega Serie B, invece, ha fatto slittare tutto il programma di una settimana: la 14ª giornata, che avrebbe dovuto giocarsi questo weekend, è stata spostata a sabato 22 gennaio: per visualizzare il nuovo calendario aggiornato consulta la nostra applicazione.