Giovanili Nazionali, rimodulata la ripartenza dei campionati: ecco le nuove date

Ripartenza a singhiozzo per i campionati Giovanili Nazionali, che in questo fine settimana registrano lo start dell'Under 18 e dell'Under 17 Serie A e B ma che, nel frattempo, vedono rinviare in toto la giornata di settimana prossima nella quale sarebbero dovuto riprendere anche le altre categorie. È questo quanto emerso sull'ultimo comunicato ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico (CLICCA QUI per leggerlo) pubblicato nella giornata di venerdì. L'intera giornata di domenica 30 gennaio di Under 17 Serie C, Under 16 Serie C e Under 15 Serie C è stata infatti rinviata a domenica 2 febbraio; identica scelta per l'Under 16 Serie A e B e per l'Under 15 Serie A e B.

Questo weekend giocheranno quindi Under 18 e Under 17 Serie A e B, sebbene i rinvii siano già tantissimi. Sono solo 3 su 8 le partite che si dovrebbero - il condizionale rimane d'obbligo - disputare in Under 18, tutte domenica: si parte alle 11 con Ascoli-Genoa, poi alle 15 Parma-Torino e alle 15:30 Empoli-Spal. Nel Girone A di Under 17 rimangono in programma Cremonese-Juventus e Parma-Sampdoria, mentre nel Girone B in campo le due milanesi con Milan-Monza e Spal-Inter oltre a Udinese-Venezia: tutte le partite dei 2005 sono fissate alle ore 15.

Infine, per quanto riguarda l'Under 16 Serie A e B c'è da registrare l'ulteriore rinvio del recupero della 9ª giornata tra Torino e Genoa che avrebbero dovuto giocare questa domenica: partita rinviata a domenica 30 gennaio alle ore 16 al campo del Cit Turin.