Esordio da predestinato e Milinkovic-Savic annullato: l'Atalanta si gode il suo ultimo gioiello

Settimana scorsa l'antipasto (l'esordio da titolare in Tim Cup contro il Venezia), sabato sera il piatto forte: la "prima" assoluta da titolare in Serie A. La serata magica di Giorgio Scalvini, ultimo gioiellino sfornato da quel pozzo senza fondo che è Zingonia, è durata 61 minuti: in uno stadio come l'Olimpico e contro una squadra come la Lazio. Un 22 gennaio 2022 da ricordare, per sempre: c'è anche la sua firma infatti nel punto portato via dalla capitale da un'Atalanta in emergenza assoluta causa covid. Squadra decimata, con Gasperini costretto a inventare toppe in ogni zona del campo: quale occasione migliore per lanciare definitivamente il giovane talentino bresciano di nascita ma bergamasco a tutti gli effetti dopo aver fatto tutta la trafila, fin da piccolissimo, nel settore giovanile della Dea. 18 anni compiuti a dicembre, Scalvini ha giocato poco più di un'ora raccogliendo complimenti da tutti e mettendo insieme una prestazione decisamente positiva, peraltro in un ruolo non suo: lui che è abituato a muoversi nel reparto difensivo, ha agito da centrocampista puro al fianco di Remo Freuler. E in quelle zolle aveva come diretto rivale un certo Milinkovic-Savic, uno degli incursori più pericolosi della Serie A. Risultato? Il serbo a secco e Scalvini sostituito tra gli applausi dell'allenatore e di tutto lo staff orobico. Del resto, il ragazzo aveva convinto fin dal ritiro estivo di questa estate.

I SUOI NUMERI

Quello contro la Lazio è il gettone numero 6 in campionato per Giorgio Scalvini, che aveva già conquistato minutaggio contro Udinese, Sampdoria, Lazio (all'andata), Spezia e Venezia. Un ruolino di marcia destinato a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: un po' per l'emergenza a cui è sottoposta la formazione di Gasperini, un po' (di più) per le qualità di un calciatore a cui non manca niente per diventare il nuovo Alessandro Bastoni, il classe 1999 venduto poi a peso d'oro all'Inter e sfornato sempre dal vivaio atalantino. Del resto, in tutto il suo percorso nel vivaio Scalvini è sempre stato un punto di riferimento per tutti gli allenatori che lo hanno avuto in squadra: da Andrea Di Cintio (Under 15 e Under 14) a Marco Zanchi (Under 16), da Giovanni Bosi (Unter 17) fino a Massimo Brambilla (Primavera).

2015-2016 - Under 13 - 11 presenze, 1 gol

2016-2017 - Under 14 - 27 presenze, 1 gol

2017-2018 - Under 15 - 26 presenze, 1 gol

2018-2019 - Under 16 - 19 prezenze, 0 gol

2019-2020 - Under 17 - 20 presenze, 1 gol

2020-2021 - Primavera - 31 presenze, 4 gol

NON SOLO SCALVINI

Nello 0-0 dell'Olimpico, il Gasp nel finale ha lanciato altri due giovani all'esordio assoluto: si tratta di Alassane Sidibe e Tommaso De Nipoti. Il tecnico li ha gettati nella mischia negli ultimi 5 minuti al posto di Pessina e Piccoli per dare freschezza a un reparto offensivo che aveva speso molte energie. Il primo, Sidibe, è un centrocampista d'assalto: classe 2002, ha una storia molto simile a quella di Franck Kessie e ha un grande feeling con il gol; 13 reti nell'Under 17, 10 nell'Under 18 e altri 10 nella Primavera dell'anno scorso, marcature servite per portare l'Atalanta fino alla finalissima poi persa contro l'Empoli. Il secondo, De Nipoti, è un attaccante classe 2003 che può agire sia come prima che come seconda punta: pescato dall'Udinese quando giocava nell'Under 15, si sta segnalando come uno dei migliori nella formazione Primavera di Massimo Brambilla.