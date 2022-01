Giovanili Nazionali: decina del Monza, rissa e polemiche nel derby di Torino, Albinoleffe e Renate continuano a volare

Nella settimana che precede la ripartenza totale (nel prossimo weekend in campo anche le Under 16 e 15 di Serie A e B e tutte le Under di Serie C) le Giovanili Nazionali regalano spettacolo. Quello del Monza, che segna addirittura 10 reti al Pordenone (Primavera 2) e quello del derby della Mole, con la Juventus che batte 4-3 il Torino in una partita pazzesca condita da una rissa finale (Primavera 1). In casa brianzola da segnalare l'esordio stellare di Tommy Marras, attaccante appena arrivato dal Chieri e autore di una tripletta all'esordio: all'interno del giornale i messaggi dei suoi ex compagni di squadra e dell'allenatore dello Sparta Novara, squadra con la quale vinse il titolo regionale dei dilettanti (CLICCA QUI per leggere l'articolo della partita). Passando alla Primavera 1, una stracittadina torinese destinata ad entrare negli annali: per i gol, ben 7, per l'immancabile rissa finale che spesso si accende in partite così sentite e per le polemiche sul terreno di gioco dello stadio della Biellese.

Rimanendo in categoria, occhi puntati sulla "prima" con la maglia del Milan per Bob Omoregbe, ala classe 2003 che i rossoneri hanno pescato dal Borgosesia: nel 3-1 dei ragazzi di Giunti sull'Empoli c'è anche la sua firma (CLICCA QUI per leggere l'articolo della partita). Infine citazione obbligatoria per l'Inter, che sbanda Ferrara con due gol nella seconda parte della ripresa: Fabbian segna il vantaggio, Peschetola chiude i conti e la formazione di Chivu si prepara nel migliore dei modi al derby di martedì. Inter che fa la sua parte anche con l'Under 17: 4-1 al Pordenone con un Luca Di Maggio sempre stratosferico. Un poker secco che respinge l'attacco del Milan, che vince a Venezia, e dell'Atalanta, 3-0 al Cittadella con la firma del nuovo centrocampista finlandese Daniel Armstrong. In Under 18, infine, l'epilogo più incredibile della giornata in Torino-Milan con il gol del 2-2 firmato Nicolò Serra che arriva nel finale con una conclusione da distanza siderale. Cose che faceva solamente un certo Diego Armando Madarona…

Tra i club di Lega Pro spiccano l’Albinoleffe che ne fa 5 alla Pro Vercelli fortificando la vetta (Primavera 3) e il Renate che si prende il derby col Seregno (Primavera 4). Per gli orobici un'altra grande prestazione con Angeloni e Agostinelli sempre sugli scudi (CLICCA QUI per leggere l'articolo della partita), per le Pantere un 3-2 sudato che significa conferma del primo posto davanti alla Giana Erminio: esordio da sogno per Cristiano Iacovo, attaccante appena arrivato dall'Alessandria e autore di una doppietta.

Questo e tanto altro su Sprint e Sport che trovi in edicola oppure nella nostra Edicola digitale