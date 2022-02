Rappresentativa Under 17 Serie C in campo: l'aggiornamento dei convocati

Oggi alle 15 la Rappresentativa Under 17 Serie C scende in campo per un test match contro i classe 2005 della Lazio. Un'amichevole di prestigio per i ragazzi del ct Claudio Arrigoni, che ieri - martedì - si sono allenati al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma.

Da registare alcune variazioni rispetto alle convocazioni iniziali con quattro nuovi giocatori chiamati dal Commissario Tecnico per via di alcune defezioni. Oltre a Paolo Rizzo del Catanzaro al posto di Matteo Langella della Virtus Entella, sono tre i "lombardi" promossi: Giovanni Inverardi della FeralpiSalò (al posto di Giacomo Ghinelli del Cesena), Gabriele Tacchinardi della Pergolettese (al posto di Raphael Kofler del Sudtirol) e Filippo Malanchini dell'Albinoleffe (al posto di Nicolò Amadori del Cesena).

A sinistra Filippo Malanchini, attaccante dell'Albinoleffe: stabilmente nel gruppo della Primavera, con Giuseppe Biava ha collezionato 5 presenze segnando anche 1 gol. A destra Giovanni Inverardi, centrocampista della Feralpisalò: per lui 5 presenze (e 1 gol) nell'Under 17 e 3 gettoni con 153 minuti giocati con la formazione Primavera

I CONVOCATI