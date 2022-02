Italia nel segno di Fabio Miretti: lo juventino è infallibile dal dischetto

Basta un gol di Fabio Miretti all'Italia Under 19 per battere i pari età della Turchia nell'amichevole giocata mercoledì all’Erasmo Iacovone di Taranto. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata si sono infatti imposti per 1-0, e a decidere la partita è stato un calcio di rigore del centrocampista classe 2003 della Juventus.

Il test match, organizzato per testare la squadra in vista della Fase élite delle qualificazioni agli Europei (23-29 marzo in Finlandia), ha dato diverse buone indicazioni al ct: come ad esempio la buona prestazione di Luis Hasa, bianconero come Miretti, uno dei classe 2004 schierati dall'inizio (gli altri due sono Faticanti della Roma e Stivanello del Bologna, con Maressa e Mancini entrati invece nel secondo tempo); o come la continua ascesa dell'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino, bravo a conquistarsi il rigore che poi deciderà la partita.

Gli undici titolari dell'Italia Under 19 scesi in campo contro la Turchia durante l'inno di Mameli (credit foto: www.figc.it): a destra il capitano Fabio Miretti, autore del gol decisivo su rigore

«È stata una buona gara – ha commentato al termine della partita Carmine Nunziata a www.figc.it – i ragazzi hanno giocato da squadra, corti sul campo e ho visto buone trame di gioco. C’erano molti i giovani e qualche giocatore convocato per la prima volta: da loro mi sono giunte buone sensazioni. Le qualificazioni europee? Non ci sarà la possibilità di giocare altre amichevoli, i ragazzi saranno fortemente impegnati nel campionato Primavera e dovremo, a suo tempo, valutare le condizioni fisiche di ognuno. In Finlandia avremo di fronte due squadre come Belgio e Germania, oltre che i padroni di casa. Una volta lì ce la giocheremo».

IL TABELLINO

ITALIA-TURCHIA 1-0

RETE: 43’ rig. Miretti (I).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches (1’ st Zacchi); Terracciano (1’ st Gentile), Ghilardi (1’ st Palomba), Stivanello (1’ st Bertola), Pieragnolo (1’ st Turicchia); Miretti (1’ st Maressa), Faticanti (1’ st Giovane), Cavuoti (1’ st Valente); Hasa (1’ st Vergara); Palazzino (1’ st D'Agostino), Ambrosino (1’ st Mancini). All. Nunziata.

TURCHIA (4-2-3-1): Moradaoglu (36’ st Ozkanli); Yigit (36’ st Aksoy), Sahindere, Eraslan, Gulay (24’ st Saribas); Karaal (1’ st Senyurt), Zehir (24’ st Sanliturk); Sonmezsoy, Celtik (24’ st Dog), Aydin (14’ st Cebeci); Altunbas. All. Zayim.

ARBITRO: Ivan Pezzuto.

ASSISTENTI: Alessandro Cipressa e Giuseppe Perrotti.

QUARTO UOMO: Luca Massimi.

AMMONITI: Karaal (T), Eraslan (T), Altunbas (T), Maressa (I), D'Agostino (I).