Italia Under 15, ecco i convocati di Favo per il raduno di Roma

Sono 25 i calciatori chiamati da Massimiliano Favo per il raduno di Roma, organizzato per domenica 13 febbraio al Giulio Onesti. L'Italia Under 15, dopo i raduni della prima parte di stagione culminati con il Torneo di Natale, prende quindi definitivamente forma e si prepara al suo primo vero impegno ufficiale, il test match contro i pari età della Roma che andrà in scena mercoledì 16 febbraio alle 15.

Come sempre nutrita la colonia delle formazioni lombarde e piemontesi, con Milan e Atalanta a farla da padrone con quattro convocati a testa: tra i rossoneri i difensori Federico Colombo e Salem Albè, il centrocampista Ernesto Perin e l'attaccante Mattia Liberali; tra i bergamaschi il difensore Andrei Racu, i centrocampisti Niccolò Gariani e Lorenzo Bonsignori Goggi e l'attaccante Alex Castiello. La Juventus è rappresentata da Jacopo Contarini e Francesco Verde, mentre l'Inter c'è con Matteo Cocchi e Alessandro Ciardi.

A sinistra Alessandro Ciardi, attaccante classe 2007 ma stabilmente impiegato dall'Inter con l'Under 16: 8 presenze e 2 gol per lui in questa stagione. A destra Lorenzo Bonsignori Goggi, centrocampista dell'Atalanta: 9 presenze e 2 gol con la maglia della Dea.

I CONVOCATI