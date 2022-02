Giovanili Nazionali: a Milano un altro derby, il Renate vince il campionato, scatto decisivo Pro Sesto

L'Inter che cerca la rivincita del derby della prima squadra con l'Under 13, il Milan resiste e porta a casa l'1-1. La Primavera del Renate che vince la regular season con una settimana di anticipo. La Pro Sesto Under 16 che batte 2-0 proprio le Pantere e piazza lo scatto decisivo per il primo posto. Questo e tanto altro su Sprint e Sport di questa settimana.

PRIMAVERA 1 - La Juventus strapazza la Fiorentina, Atalanta e Inter pareggiano, il Torino va in vantaggio due volte a Roma e porta a casa un buon 2-2. Continua la risalita del Milan che supera il Sassuolo con Chaka Traore. LE PARTITE : Roma-Torino; Atalanta-Inter; Juventus-Fiorentina.

- Il Parma continua a vincere, le inseguitrici si portano via punti a vicenda: la approfitta una Cremoonese da sballo che sbanca Alessandria, buon punto per il Monza che rimonta l'Udinese fino al 2-2. : Monza-Udinese; Alessandria-Cremonese. PRIMAVERA 4 - Il Renate di Savoldi festeggia il primo posto nel Girone A con una giornata di anticipo! LE PARTITE; Trento-Renate.

