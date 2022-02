Giovanili Nazionali: al Milan il derby Under 14, doppia Juve-Monza da urlo, la Pro Vercelli Under 15 non molla

La vittoria del Milan nel derby Under 14, il doppio colpo della Juventus contro il Monza con Under 16 e Under 15, i classe 2007 della Pro Vercelli che battono la Giana Erminio e proseguono la loro marcia in testa alla classifica insieme al Renate. Questo, e tanto altro sulle Giovanili Nazionali, su Sprint e Sport in edicola di questa settimana!

PRIMAVERA • Primavera 1: Juventus in primo piano con la cinquina rifilata al Napoli, il Milan cade con la Roma, il Torino scaccia la crisi battendo il Pescara. E mercoledì arrivano i quarti di finale di Primavera Tim Cup! Primavera 2: incredibile impresa del Como, il Brescia batte l'Alessandria e dedica la vittoria a Federico Trezza. Primavera 3: Albinoleffe, è quasi fatta! La squadra di Biava batte la FeralpiSalò ed è attesa all'ultimo ballo: se batte la Pro Sesto sabato prossimo è in Primavera 2!

LE PARTITE: Napoli-Juventus Primavera 1 - Roma-Milan Primavera 1, Torino-Pescara Primavera 1 - Como-Parma Primavera 2 - Brescia-Alessandria Primavera 2 - Albinoleffe-FeralpiSalò Primavera 3.

Josuè Chibozo, attaccante della Primavera della Juventus: tripletta in un solo tempo che chiude il pokerissimo bianconero contro il Napoli

UNDER SERIE A e B • Under 18: Milan impantanato, Inter sconfitta dall'Atalanta, e mercoledì c'è il derby a Interello! Torino beffato all'ultimo istante dalla Sampdoria. Under 17: l'Inter passeggia sull'Udinese, Berenbruch e Zefi immarcabili. Under 16: Juventus, Biliboc, Pisano e Finocchiaro stendono il Monza nel big match. Nel Milan l'esordio del difensore brasiliano Amaral Castilho Estevan: la sua storia. Under 15: anche qui è vittoria Juventus, i brianzoli si arrendono alla doppietta di Zanaga.

LE PARTITE: Torino-Sampdoria Under 18 - Inter-Udinese Under 17 - Juventus-Monza Under 16 - Juventus-Monza Under 15.

UNDER SERIE C • Under 17: Pergolettese a tutto spiano, settebello alla Virtus Verona! Under 16: Pro Sesto, spallata al campionato; il Renate perde con la Pro Vercelli e Schenato ringrazia. Lecco, zoom su Samuele Oliva: il difensore col vizio del gol. Under 15: Continua il botta e risposta tra Pro Vercelli e Renate: i piemontesi superano la Giana con una doppietta di Emanuele Megna, le Pantere rispondono sbancando Fiorenzuola grazie a un gol di Luca Valerin. Nella FeralpiSalò ancora a segno Briajan Gjyla: è lui a suonare il violino per i salodiani!

LE PARTITE: Pergolettese-Virtus Verona Under 17 - Pro Sesto-Seregno Under 16 - Pro Vercelli Giana Erminio Under 15.

Romano Osnato, protagonista assoluto della Pro Sesto Under 16: doppietta da urlo per lui

UNDER 14-UNDER 13 • Under 14: cinquina devastante della Juventus nel derby della Mole; a Milano il Milan si prende la stracittadina con un rigore di Christian Comotto; gol ed emozioni tra Pro Patria e Pro Sesto, finisce 3-2 per i Tigrotti. Under 13: Inter, Luca Bettelli stende il Como! E l'Atalanta ne fa cinque al Brescia. Alessandria, cinquina Grigia alla Virtus Entella.

LE PARTITE: Juventus-Torino Under 14 - Pro Sesto-Pro Patria Under 14.