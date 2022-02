Giovanili Nazionali: il derby Under 17 è del Milan, l'Albinoleffe è in Primavera 2!

Nonostante la pausa di alcune categorie, emozioni infinite nei campionati giovanili. Innanzitutto il doppio derby di Milano Under 18 e Under 17, poi il primo verdetto della stagione con l'Albinoleffe promossa in Primavera 2. Ma non solo: l'Inter che batte la Juventus in Primavera 1, l'Alessandria 2005 che batte il Torino e il 3-0 della Giana Erminio con la Pergolettese nel campionato Under 16 Serie C.

Questo, e tanto altro sulle Giovanili Nazionali, su Sprint e Sport in edicola di questa settimana!

PRIMAVERA • Primavera 1: Andi Hoti, Oliver Jurgens, Fabio Abiuso! Ecco i nomi del tris Inter, la squadra di Chivu batte la Juventus nel big match di giornata. Tre reti anche per l'Atalanta che passa al Vismara col Milan e scopre il suo nuovo fenomeno, il guineano Moustapha Elhadji Cisse: sarà un altro crack? Primavera 2: il Como, dopo aver sconfitto il Parma, va vicino al colpo grosso ma il Monza recupera nel finale e vince 3-2. Primavera 3: primo verdetto ufficiale, con l'Albinoleffe di Giuseppe Biava che vince al Breda con la Pro Sesto e centra la promozione. Primavera 4: terminata la regular season, ora si procede con la fase finale. Renate, Giana Erminio, Pro Patria e Pergolettese qualificate agli ottavi di finale.

LE PARTITE: Juventus-Inter Primavera 1, Milan-Atalanta Primavera 1, Monza-Como Primavera 2, Pro Sesto-Albinoleffe Primavera 3.

La festa promozione dell'Albinoleffe: gli orobici battono 2-0 la Pro Sesto e sbarcano in Primavera 2. Per il tecnico Giuseppe Biava un vero e proprio capolavoro

UNDER SERIE A e B • Turno spezzatino in Under 18, con il Milan che pareggia a Parma e il Torino che vince a Sassuolo. Occhi puntati però sul recupero infrasettimanale tra Inter e Milan, con i nerazzurri di Zanchetta che vincono 1-0 grazie al gol di Francesco Stante in avvio di gara. I rossoneri si prendono la rivincita con l'Under 17: Mangiameli e Rossi stendono i cugini al Vismara. Spettacolo puro in Alessandria-Torino, vincono 3-2 i Grigi; Juventus beffata dalla Fiorentina. In Nazionale, intanto, Aaron Ciammaglichella dà spettacolo.

LE PARTITE: Alessandria-Torino Under 17, Juventus-Fiorentina Under 17, Milan-Inter Under 17.

UNDER SERIE C • In campo solo l'Under 16, con i riflettori puntati sulla Giana Erminio che batte 3-0 la Pergolettese. E poi la storia di Tommaso Vischioni, il capitano della Pro Sesto che tanto bene sta facendo in questo campionato.

LE PARTITE: Giana Erminio-Pergolettese Under 16.