Maxi squalifica record per 8 giocatori del 2007

Una stangata che forse non ha precedenti nel settore giovanile, otto giocatori della Under 15 (quindi classe 2007) squalificati fino al 2 marzo 2024. Si legge a pagina 8 e 9 nel comunicato numero 37 del 3/03/2022 di Pinerolo appena pubblicato, facendo riferimento alla gara del campionato provinciale di due settimane fa (sabato 19 febbraio) Roletto-Villar Perosa (terminata 1-0, rete decisiva di Riccardo Nuccio al 15' del primo tempo), di cui avevamo anche parlato sulle pagine di Sprint e Sprint nell'approfondimento dedicato alle giovanili di Pinerolo.

Una partita a dir dei presenti che è diventata subito molto calda, in cui la capolista Villar Perosa si era vista annullare due gol dal direttore di gara della sezione di Nichelino, con proteste animate nel finale di partita da parte di alcuni giocatori della squadra ospite. Subito dopo la partita, i dirigenti del Villar Perosa e il tecnico Nicolò Micol, nell'articolo pubblicato il 21 febbraio a pagina 43 di Sprint e Sport, si erano dichiarati «dispiaciuti per quanto accaduto e la società non merita queste pessime figure. Spiace per l'arbitro che avrà passato un bruttissimo momento. I ragazzi verranno puniti». E la società Villar Perosa era stata invitata dall'organo di giustizia sportiva a indicare gli autori dei fatti, il club gialloblù oltre a scusarsi per l'accaduto ha indicato quindi, in due comunicazioni differenti, i nomi di 8 calciatori coinvolti, e riportati nel suddetto comunicato. Il presidente del Villar Perosa, Claudio Malan, annuncia inoltre che tutta la società al momento è in silenzio stampa.

Dal comunicato si legge che la stessa società Villar Perosa ha collaborato nell'individuare i responsabili dell'episodio, e il Giudice Sportivo gliene rende merito definendo: «[...] apprezzabile la collaborazione della società VILLAR PEROSA nell’individuare i responsabili del fatto sia per la tempestività delle comunicazioni che la solerzia dimostrata nell’accertamento di tutti i responsabili [...]».

Domenica prossima il Villar Perosa, allenato dal giovane Nicolò Micol (classe '99), con un organico a disposizione a questo punto decimato, sarà impegnato nella trasferta di Volvera dove affronterà l'Atletico (ore 11:15).