Addio a Bruno Olivieri, cuore e anima della Pro Settimo

Il calcio di Settimo e di tutto il Piemonte è in lutto per la scomparsa di Bruno Olivieri, attuale vice presidente ed anima della Pro Eureka. Anche consigliere comunale, aveva 76 anni e si è spento dopo una breve malattia. Del club biancocerchiato, che aveva contribuito a fondare nel 1983 insieme a patron Dante Pollastrini (allora come Pro Settimo), conosceva praticamente ogni angolo, ed era sempre aggiornatissimo su ogni squadra di Settore Giovanile e di Scuola Calcio, e soprattutto su ogni successo che avrebbe potuto portare orgoglio in società. Sia dai successi del team maggiore di Eccellenza che dei passaggi delle giovanissime leve della Pro Eureka dal dilettantismo al professionismo. Con la ripartenza del mini-campionato delle prime squadre di Eccellenza dello scorso aprile 2021 aveva ancora svolto il ruolo di dirigente accompagnatore del club al fianco della squadra la domenica in panchina. Ed anche nella stagione in corso era sempre presente sia in casa che in trasferta. Ma non si contano i ruoli da lui ricoperti, anche a livello di segreteria («Sono un vice presidente operativo» aveva scherzato alla presentazione della prima squadra lo scorso mese di luglio, preferendo i fatti alle parole). Olivieri era anche consigliere comunale in carica a Settimo nella maggioranza della sindaca Elena Piastra.