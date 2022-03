Rappresentativa Under 17 e Under 16 Lega Pro, i convocati di Arrigoni per le amichevoli con la Salernitana

Claudio Arrigoni ha stilato le convocazioni per le due amichevoli che le Rappresentative Under 17 e Under 16 di Lega Pro disputeranno settimana prossima. Avversario di turno la Salernitana, location il Centro Sportivo "Vincenzo Volpe" di Salerno. I classe 2005 giocheranno giovedì 24 marzo alle 15:00, i 2006 invece scenderanno in campo il giorno prima, mercoledì 23 marzo, sempre alle 15:00.

Tra le scelte del ct, è scattata la chiamata per tre calciatori dell'Albinoleffe e uno del Mantova, uno della Pro Vercelli e uno della Giana Erminio. Per l'Under 17 ecco infatti Mattia Nunzio Grassia della Giana Erminio, difensore ex Novara e perno della retroguardia della prima in classifica del Girone A (CLASSIFICA), Giuseppe Coppola della Pro Vercelli, che ha già esordito con la Primavera, e Mattia Angeloni dell'Albinoleffe, che ha già addirittura giocato in Serie C nella partita del 29 novembre 2021 contro il Piacenza.

Tre i ragazzi chiamati anche nell'Under 16. Due sono dell'Albinoleffe - che si conferma grande fucina di talenti sotto la guida del giovane Responsabile del Settore Giovanile Marco Malenchini - e si tratta del portiere Marco Taramelli e del centrocampista Tommaso Paganessi: il primo sta bruciando le tappe, è il portiere dell'Under 17 da sottoetà e vanta già 1 presenza con la Primavera di Biava e 2 convocazioni in Serie C. Il terzo "lombardo" convocato arriva dal Mantova ed è l'attaccante Filippo De Boni.

UNDER 17 • I CONVOCATI

Portieri: Giorgio Piarulli (Viterbese), Matteo Galassi (Cesena).

Giorgio Piarulli (Viterbese), Matteo Galassi (Cesena). Difensori: Mattia Pecoraro (Gubbio), Mattia Nunzio Grassia (Giana Erminio), Domenico Dachille (Bari), Simone Accetta (Paganese), Teodoro De Bernardo (Monterosi), Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Vincenzo Mattia Rana (Bari), Simone Lambiase (Bari), Giulio Manetti (Cesena), Diego Rossi (Cesena).

Mattia Pecoraro (Gubbio), Domenico Dachille (Bari), Simone Accetta (Paganese), Teodoro De Bernardo (Monterosi), Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Vincenzo Mattia Rana (Bari), Simone Lambiase (Bari), Giulio Manetti (Cesena), Diego Rossi (Cesena). Centrocampisti: Jacopo Bacci (Padova), Riccardo Agnesi (Fermana), Giacomo Ghinelli (Cesena), Pietro Salvi (Vis Pesaro), Giacomo Pauselli (Gubbio), Daniele Devona (Reggiana).

Jacopo Bacci (Padova), Riccardo Agnesi (Fermana), Giacomo Ghinelli (Cesena), Pietro Salvi (Vis Pesaro), Giacomo Pauselli (Gubbio), Daniele Devona (Reggiana). Attaccanti: Andrea Beccaro (Padova), Giuseppe Coppola (Pro Vercelli), Mattia Angeloni (Albinoleffe), Carlo Lombardo (Turris).

La Rappresentativa Under 17 Lega Pro in una delle ultime uscite ufficiali (foto Ufficio Stampa Lega Pro)

UNDER 16 • I CONVOCATI

Portieri : Marco Taramelli (Albinoleffe) , Umberto Di Carlo (Pescara), Marco Brugnolo (Avellino).

: , Umberto Di Carlo (Pescara), Marco Brugnolo (Avellino). Difensori : Vito Cutrignelli (Monopoli), Leonardo Bonecchi (Siena), Thomas Zamagni (Cesena), Pierluigi Morleo (Pescara), Giovanni Brighi (Cesena), Armando Avallone (Paganese), Niccolò Ferrari (Aquila Montevarchi), Diego Merciari (Gubbio).

: Vito Cutrignelli (Monopoli), Leonardo Bonecchi (Siena), Thomas Zamagni (Cesena), Pierluigi Morleo (Pescara), Giovanni Brighi (Cesena), Armando Avallone (Paganese), Niccolò Ferrari (Aquila Montevarchi), Diego Merciari (Gubbio). Centrocampisti : Filippo Piva (Padova), Leonardo Santini (Aquila Montevarchi), Tommaso Paganessi (Albinoleffe) , Tommaso Gabellini (Cesena).

: Filippo Piva (Padova), Leonardo Santini (Aquila Montevarchi), , Tommaso Gabellini (Cesena). Attaccanti: Giovanni Bolognone (Foggia), Maat Daniel Caprini (Entella), Diego Tampieri (Cesena), Denis Useini (Ancona), Diego Carlucci (Bari), Federico D'Emilio (Paganese), Giacomo Matta (Imolese), Filippo De Boni (Mantova).