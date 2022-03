Lutto alla Pavoniana: addio a Bryan Asamoah

Lutto alla Pavoniana Gymnasium. Il giocatore biancazzurro Bryan Asamoah lascia i genitori, i fratelli e i compagni di squadra a soli 14 anni (giocava con la leva calcistica del 2008). L’annuncio della tragedia è trapelato poche ore fa negli ambienti del club di via San Donino e anche se non pare ancora chiara la dinamica dell’accaduto, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine, sull’identità del ragazzo non ci sono più dubbi vista la conferma data dal club con questo post commemorativo su Instagram: «Non esistono parole adatte per descrivere il nostro stato d'animo in un giorno così, ciao Asa». Il dramma sembra risalire alla notte di giovedì, ma non si conoscono ancora i dettagli. Peraltro, una sventura che coinvolge tragicamente anche un’altra squadra bresciana, lo Sporting Club Brescia. Il ragazzo è infatti figlio di Patrick Asamoah, centrocampista dell’altro club cittadino di via Collebeato.