Italia Under 19, i convocati di Nunziata per le qualificazioni agli Europei

L'Italia Under 19 settimana prossima si giocherà l'approdo ai campionati Europei di categoria. Per farlo, dovrà passare il girone con Germania, Finlandia e Belgio: tre sfide durissime, per le quali il ct Carmine Nunziata ha chiamato 20 calciatori che si raduneranno a Novarello prima di partire verso la Finlandia, sede dove si disputeranno tutte le partite. Mercoledì 23 marzo alle 10:30 la Germania; sabato 26 marzo alle 16:30 contro i padroni di casa della Finlandia; martedì 29 marzo alle 16:30 il Belgio: questi tre impegni del Girone 5, e solo la prima classificata nel girone staccherà il pass per la Slovacchia, sede delle finali europee dal 18 giugno all'1 luglio.

«Il valore tecnico – spiega il ct Nunziata a www.figc.it – delle squadre che avremo di fronte è riconosciuto da tutti. La Germania e il Belgio hanno scuole calcistiche di assoluto livello, nonostante il primo turno di qualificazione sia stato superato con qualche titubanza, soprattutto dalla prima. La Finlandia riserverà delle sorprese e, naturalmente avrà il favore del pubblico che, di solito, segue appassionatamente le proprie squadre giovanili. Lo scoglio è sempre la prima partita, che sarà una vera battaglia, data l’antica rivalità agonistica tra Italia e Germania. Abbiamo una buona squadra, con cui abbiamo brillantemente superato il primo turno di qualificazione. C’è entusiasmo e molta carica. Rispettiamo i nostri avversari ma anche loro sanno di avere di fronte un gruppo che ha dietro di sé una forte tradizione calcistica. In Finlandia ce la giocheremo ad armi pari».

I CONVOCATI

PORTIERI : Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo).

: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo). DIFENSORI : Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter).

: Alessandro Fontanarosa (Inter), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter). CENTROCAMPISTI : Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona).

: Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona). ATTACCANTI : Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Wilfred Gnonto (Zurigo), Marco Nasti (Milan).

IL CALENDARIO