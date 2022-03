Due gol in due minuti non bastano all'Italia: con la Germania è pari-beffa nelle qualificazioni agli Europei

Finisce con un 2-2 l'esordio dell'Italia Under 19 nel Girone 5 della seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria. Un pareggio amaro per gli Azzurrini, che erano stati in grado di ribaltare il gol di Matanovic con un uno-due firmato da Nasti e Gnonto nel giro di due minuti: nel finale, però, la meravigliosa punizione mancina di Rhein fissa il pareggio che lascia aperto per entrambe il discorso qualificazione.

CHI CREA E CHI SEGNA

Peccato, perché le migliori occasioni da gol sono state quasi tutte per gli Azzurrini, già in un primo tempo chiuso sotto per 1-0. Bravo però il portiere tedesco, Urbig, a dire di no ad Ambrosino al 15' (angolo di Miretti e respinta sul colpo ravvicinato dell'attaccante del Napoli), a Gnonto al 18' (assist mancino di Fabbian da destra e colpo di testa dell'ex Inter bloccato in sicurezza) e a Turicchia al 36' (tocco dentro di Giovane e grande intervento sulla conclusione dello juventuno). E quando il portiere sembra battuto, è Ambrosino a sprecare tutto al 32': il capocannoniere del Campionato Primavera si lancia verso la porta sfruttando l'imbucata verticale da fenomeno di Miretti, ma la conclusione col destro è sbilenca e termina debolmente a lato. Le Germania, nel frattempo, era già passata in vantaggio al 29' con Matanovic, che insacca alle spalle di Desplanches dopo un'azione solitaria e devastante dalla fascia destra.

RIBALTONE AZZURRO E BEFFA

Nella ripresa la Germania sale un po' di tono sfiorando anche il raddoppio con un colpo sotto fuori misura di Matanovic, poi in due minuti cambia tutto: Nunziata infatti inserisce Zanotti (terzino destro dell'Inter) e Nasti (attaccante del Milan) e svolta la partita. Il rossonero crea subito un'occasione che Giovane spreca allargando il mancino, poi firma l'1-1 al 32': punizione di Miretti, corta ribattuta di testa da parte di un difensore e Nasti insacca con un destro di cattiveria. Palla al centro, palla recuperata e palla in rete per l'immediato 2-1 Azzurro: Mulazzi da sinistra mette dentro per Gnonto, che finta con il corpo e chiude il destro rasoterra sul primo palo non lasciando scampo a Urbig. Sembra fatta, ma a due minuti dalla fine la beffa con la parabola perfetta su punizione da parte di Rhein che salva i tedeschi. L'Italia Under 19 torna in campo sabato 26 marzo, alle 17:30, contro i padroni di casa della Finlandia. E vincere stavolta sarà un obbligo.

IL TABELLINO

ITALIA-GERMANIA 2-2

RETI: 29’ Matanovic (G), 32’ st Nasti (I), 33’ st Gnonto (I), 43’ st Rhein (G).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Turicchia (26’ st Zanotti); Fabbian, Faticanti, Giovane (32’ st Baldanzi); Miretti; Gnonto (41’ st Ghilardi), Ambrosino (26’ st Nasti). A disp. Zacchi, Terracciano, Fontanarosa, Fazzini. All. Nunziata.

GERMANIA (4-2-3-1): Urbig; Jessen (41’ st Gedikli), Gechter, Arrey-Mbi, Rothe; Castrop, Rhein; Kade (41’ st Hoppe), Sieb (41’ st Bobzien), Amyn (15’ st Wagner); Matanovic. A disp. Ernst, Lelle, Brückner, Riedel, Semic. All. Wolf.

ARBITRO: Luis Miguel Branco Godinho (Portogallo).

ASSISTENTI: Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire (Portogallo) e Olli Jantunen (Finlandia).

QUARTO UFFICIALE: Oliver Reitala (Finlandia).

AMMONITI: Gechter (G), Amyn (G), Scalvini (I), Giovane (I), Hoppe (G), Nasti (I), Matanovic (G).